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黃金女郎海景房795萬上市 位置隱密俯瞰無敵海景

編譯組／綜合報導
三樓露台俯瞰大海。（Aerial Canvas）
三樓露台俯瞰大海。（Aerial Canvas）

去年底過世、深獲電視觀眾喜愛逾70載的女演員貝蒂懷特（Betty White），其位於加州卡梅爾海岸（Carmel-by-the-Sea），長期持有的住宅，日前以795萬元上市。

去年底過世的女演員貝蒂懷特，其位於卡梅爾海岸住宅，日前以795萬元上市。（Aer...
去年底過世的女演員貝蒂懷特，其位於卡梅爾海岸住宅，日前以795萬元上市。（Aerial Canvas）

懷特夫婦持有該物業超過40載。1978年，她與丈夫，遊戲節目主持人盧登（Allen Ludden），以17萬元買下約四分之一畝，未經加工的土地後，夫婦倆一直持有這棟物業，至今才首次進入交易市場。

房間。（Aerial Canvas）
房間。（Aerial Canvas）

買下土地後三年，懷特夫婦委託專人，打造一棟以木頭、石頭和玻璃為主調的三層樓度假屋。

這座物業坐落在里貝拉海灘（Ribera Beach）上方的懸崖上，隱藏於山坡，從街道上幾乎看不到。

豪宅外部景觀。（Aerial Canvas）
豪宅外部景觀。（Aerial Canvas）

主屋面積約3600平方呎，天窗使屋內顯得相當明亮。房屋共四間臥室，4.5間浴室，風景優美的廚房和餐廳。拱形天花板懸掛在石牆上，透過窗戶可俯瞰大海。

餐廳。（Aerial Canvas）
餐廳。（Aerial Canvas）

三樓的大片露台可俯瞰後院海景，一條蜿蜒小徑穿過鬱鬱蔥蔥美景，一路延伸到大海。

懷特是電視先驅，曾出演過無數遊戲節目和情境喜劇等，主演過包括如膾炙人口的「黃金女郎」（Golden Girls）等知名劇集，一生中共得過八座艾美獎、一座葛萊美獎、三項美國演員工會（SAG）獎，並入選電視名人堂，擁有「電視第一夫人」稱號。

起居空間。（Aerial Canvas）
起居空間。（Aerial Canvas）

艾美獎 加州 葛萊美

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