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退休宜居首選 阿馬多爾縣風景秀麗

記者啟鉻／綜合報導
北加州阿馬多爾縣（Amador County ）座落內華達山脈，風景清幽，最適合退休者居住。(維基百科)
北加州阿馬多爾縣（Amador County ）座落內華達山脈，風景清幽，最適合退休者居住。(維基百科)

加州阿馬多爾縣（Amador County ）坐落內華達山脈，僅有人口數萬人，於1854年5月設縣，有160多年歷史。全縣葡萄種植業發達，位於加州黃金之鄉，被譽為「母礦之心」(The Heart of the Mother Lode)

縣府所在城市是傑克遜市（Jackson），最大城市是艾奧尼市（Ione )，人口也不到萬人。從全縣近20個城市及人口統計，各市人口自百餘人至數千人不等。

該縣名稱來自一位士兵，也是農場主和採礦業者阿馬多爾（Jose Maria Amador），在西班牙語中，Amador意思是「所愛的人」。他來自北加州舊金山，是西班牙殖民者後代。1848年他與一些原住民建立礦業開採營地，地址在現在的阿馬多爾市。阿馬多爾縣以蘊藏許多金礦而著名，後來聯邦政府在1942年將所有礦場關閉。

阿馬多爾縣是加州最小的縣區之一，總面積只有600餘平方哩，河流湖泊水庫較多，有Eldorado國家森林，以及Mokelumne生態保護地，有起伏山地，風景秀麗，分別與五個縣接壤。

該縣的Shenandoah Valley曾是加州主要葡萄種植地，因為金礦，也有很多人到這裡採礦發財，由此很多釀酒廠建立起來。如今採礦業沒落，但這裡還有數十家釀酒廠。這裡還擁有美國歷史最久的葡萄種植園，於1869年前就開始種植著名的Zinfandel葡萄，葡萄園占地19英畝。

據網路地產資訊，目前該縣中位房價是43萬2000多元，住宅因位置不同，房價也差異很多，自十餘萬元至數十萬元不等。

加州 北加 房價

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