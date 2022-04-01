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多人競標抬高房價 灣區購屋現在最難

編譯組／綜合報導
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

北加灣區房價居高不下，最近幾個月來，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標，有些競標價格竟比待售屋原列房價高出100萬元以上；一般家庭薪資成長跟不上屋價上漲，專家認為，這可能是灣區購屋最困難的時期。

加州房地產經紀人公會(The California Association of Realtors, CAR)分析 ，灣區1月份待售獨棟房屋的數量比去年12月減少40%。計畫購屋民眾面臨重大挑戰。

經濟學家與房地產經紀人表示，由於待售屋量少，灣區九縣一般房屋的售價比原來賣主所列價格高6%，房價抬高，主要是多人競標所致。這是CAR自從1995年展開房地產數據統計以來，房屋售價高出原列屋價比例最大的紀錄。去年年底，灣區獨棟屋的中間房價為125萬元。

今年2月，舊金山平均房屋出售時價格比原來市場所列價格高17%。阿拉米達縣則高出17%。聖他克拉拉縣、聖馬刁縣，以及康曲柯士達縣平均出售價格比原價分別高出17%、13%、6%。

同時由於購屋者眾，灣區待售屋一般可於極短時間內轉手。聖他克拉拉縣與聖馬刁縣的待售屋平均可於七日內出售。這是CAR從1995年開始統計房地產以來，房屋轉手速度最快的紀錄。阿拉米達縣與康取柯士達縣房屋平均出售時間只有八天。

CAR經濟學家歐斯卡·魏 (Oscar Wei) 表示，對灣區有意購屋民眾，這顯然是最為競爭的時期。

專家指出，這是灣區買家最為困難的時期之一。根據CAR可負擔指數，灣區民眾去年年底有能力購屋家庭，不到所有家庭總數的四分之一。灣區家庭近年來最有能力購屋的時期為2012年，目前灣區家庭的購屋能力不到10年前的一半，比去年稍為下落。相對而言，美國有工作家庭中，有購屋能力者占總數一半。

奧斯卡·魏表示，一般購屋季是從每年春天到初夏。她指出，當購屋季來臨時，待售屋存量將會增加，可是仍難滿足市場需求。

阿比列尼娜 (Pinky Abrenilla)與費南德茲(Chip Fernandez) 夫婦原來在柏克萊山麓租屋，房屋租期即將結束。兩人於是決定今年3月底前一定要買到新屋。兩人花費約四個月時間參觀約100棟房屋，幾度失望挫折後，終於在康考德(Concrod) 花了78萬8000元買到一棟待修的房屋，預定整修費用高達6萬元。 阿比列尼娜不喜歡附近社區，可是經過種種考量，還是將這棟待修房子買下來。

阿比列尼娜是聖荷西人，目前住在東灣。她說，她喜愛灣區，可是在灣區買房子非常困難，挫折感很強。

專家表示，對灣區有意購屋民眾，現在顯然是最為競爭的時期。(Getty Image...
專家表示，對灣區有意購屋民眾，現在顯然是最為競爭的時期。(Getty Images)

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