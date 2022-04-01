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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

烏俄戰爭趨緩 房貸利率持續上漲

【洛杉磯訊】
圖一
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本周房貸利率繼續延續上周預期的上升趨勢，再次看到抵押貸款利率全面上漲，漲幅在0.25%到 0.375%之間 。佳信貸款29日統計的最新利率報告顯示，當天64萬7200元以下的30年房屋貸款利率為4.5%，20年為4.25%，15年為3.575%，十年期3.375%。

佳信貸款公司專家表示，十年期國債28日達到2.501%的高位，但29日回落至2.398%，這很可能與烏克蘭戰爭逐漸趨緩有關，俄羅斯退出烏克蘭兩個主要城市的消息，緩解了對油價和通脹的擔憂，導致債券收益率也隨之上漲。

戰爭的降級也有助於油價下跌，從而緩解通脹的上行壓力，並使美聯儲在做出不利於利率的政策變化時稍微不那麼激進。

由於抵押貸款利率上升迅速，許多貸款公司現在很難根據傳統，要求貸款申請人獲得完整的抵押貸款資格。房屋貸款市場也出現一種不遵循傳統承保指南，獲得資格的非QM（非合格抵押貸款）計畫趨勢，其中一項計畫是基於商業目地的抵押貸款，該計畫可用於住宅抵押貸款，並且不需要信用報告、就業以及收入文件

該項抵押貸款利率為4.750%。貸款高達房屋價值的70%。貸款金額最高可達500萬元，不需要信用，這意味著將不考慮任何破產、止贖、賣空、代替契約。即使是FICO只有300，也符合資格。不需要就業或收入。不需要工作。無需銀行對帳單，外國公民也可以申請。

圖二
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貸款 利率 就業

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