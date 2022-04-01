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華裔新移民買房遇不良仲介 現金搶到房卻住出租屋

記者李雪／洛杉磯報導
在美買賣房屋過程繁瑣，不懂英文的華裔民眾，小心權益受損。圖為示意圖。（記者李雪／攝影）
在美買賣房屋過程繁瑣，不懂英文的華裔民眾，小心權益受損。圖為示意圖。（記者李雪／攝影）

在美買賣房屋過程繁瑣，不懂英文的華裔民眾若遇到不肖地產經紀的誤導，常有利益受到侵害的情況。一位剛來美安家的華裔新移民最近就遇到這樣的經紀，導致她花錢買來的房子自己現在也無法入住，至今還和一家人租房擠在小屋裡。

華裔林女士2022年1月才入境美國，準備在南加買房，經親友介紹了一位華裔地產經紀，本月剛剛完成在橙縣約巴林達一處房屋的過戶。但過戶後林女士才發現不少問題。

首先是她得知賣家要在屋中繼續居住，原本這位經紀告訴她只會住30至45天，林女士便在同意的文件上簽了字。但後來才發現原來文件裡說賣家要在屋中住90天，這讓剛花費全現金買下新屋的林女士十分生氣，「一家四口到現在還擠在一個小出租屋裡，沒法去住那個房子」。

其次她發現在交易過程中，這位經紀讓她簽署的許多文件真正的含義，都根本不是當時該經紀給她解釋的內容。例如要放棄所有的偶發條款（contingency）她都並不知情，簽署的時候經紀只是告訴她這是授權的文件，必須要簽字才能授權處理很多事務，林女士當時覺得也合理，而且出於十分信任這名經紀便簽了字。於是導致在交易後期，這位經紀告訴她，若不買就會失去押金。

此外，由於前屋主還要繼續免費住在屋裡，林女士表示是否可以要求對方付押金。這位經紀直接說不可能，因為合約已經簽了。林女士表示，這名經紀在交易完成後態度口氣大變，不僅愛答不理也常很不耐煩，甚至對她的孩子態度很差。氣憤的林女士打電話給這名經紀所屬的一家華人小地產公司，本來只想知會一下公司，但負責人態度也很差，還稱林女士是「打電話來要錢的」。

林女士生氣表示，當初自己會信任這位經紀，就是考慮到她會講中文也同樣是台灣人，但沒想到為了賺這份錢，不保護她的利益騙她簽字，欺負新移民。她表示經紀說為了搶房子，答應對方可以住90天，以及放棄這些條款，「搶房不應該搶成這樣，至少要講給我聽，我自己願意放棄才行」。目前林女士計畫向去加州房地產經紀人協會（CAR）投訴。

資深地產經紀袁立功表示，看起來這位經紀的作法，沒有站在買家的立場保護她。他解釋，例如前屋主如果要繼續居住，不管是多少天，都應要簽短期租令，因為完全過戶後賣家就變成了租客，雖然是無租金的，但也應簽文件且收取一定押金，否則房屋若有破損，新屋主會有損失。

另外買賣上很多細節問題，很多買家不太懂，經紀都有義務要解釋，交易中的文件給客戶聽才能簽字。他表示類似情況其實在新移民中常常發生，一些不肖經紀想要趕快先賺佣金再說，於是避重就輕地告訴客戶文件內容。他也建議民眾若是看不懂的英文文件，一定要謹慎簽字。

華裔 移民 加州

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