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魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易

編譯組／綜合報導
起居空間。（Anthony Barcelo）
起居空間。（Anthony Barcelo）

當紅樂團「魔力紅」（Marmoon 5）主唱亞當（Adam Levine）和其超模妻子普林斯露（Behati Prinsloo），日前以5750萬元，掛牌出售位於洛縣太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）莊園。

當紅樂團「魔力紅」（Marmoon 5）主唱亞當（Adam Levine）和其超...
當紅樂團「魔力紅」（Marmoon 5）主唱亞當（Adam Levine）和其超模妻子普林斯露（Behati Prinsloo），以5750萬元，掛牌出售位於洛縣太平洋派立沙德斯莊園。（Anthony Barcelo）

若他們順利以此價格出售，將成為沿海社區最昂貴的交易之一。超級豪宅開發商Ardie Tavangarian，2021年以8300萬元售出其豪宅，是目前該處最貴的交易。

3195萬買下 改造大翻新

亞當的豪宅占地3畝。2018年，他們以3195萬元從班艾佛列克（Ben Affleck）和珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）手中買下，在此之前，莊園由奧斯卡製片人得主格雷澤（Brian Grazer）所有。

廚房。（Anthony Barcelo）
廚房。（Anthony Barcelo）

此番售價高出賣價2500萬元，主要是亞當夫婦購買莊園後，對其進行重大改造翻新。翻新房屋再出售對他們而言並不陌生。2018年他們以3300萬元買下比佛利山（Beverly Hills）一豪宅後加以翻修，一年後以4500萬元賣給名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）。

5臥室8衛浴 還有健身

亞當的莊園充滿藝術氣息，通過一條蜿蜒車道後抵達擁有五間臥室、八間浴室的主屋。主屋配有石膏牆、溫暖的木地板，裡面還有杜比電影院、遊戲室、大理石吧台、步入式冰箱等。

瑜伽室。（Anthony Barcelo）
瑜伽室。（Anthony Barcelo）

戶外有游泳池、水療中心、籃球場和雞舍等。除主屋外，還有一個四房的賓館，與一間帶著健身房、辦公室和瑜伽室的獨立建築。

臥室。（Anthony Barcelo）
臥室。（Anthony Barcelo）
戶外烤火區。（Anthony Barcelo）
戶外烤火區。（Anthony Barcelo）

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