魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易

起居空間。（Anthony Barcelo）

當紅樂團「魔力紅」（Marmoon 5）主唱亞當（Adam Levine）和其超模妻子普林斯露（Behati Prinsloo），日前以5750萬元，掛牌出售位於洛縣太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）莊園。

當紅樂團「魔力紅」（Marmoon 5）主唱亞當（Adam Levine）和其超模妻子普林斯露（Behati Prinsloo），以5750萬元，掛牌出售位於洛縣太平洋派立沙德斯莊園。（Anthony Barcelo）

若他們順利以此價格出售，將成為沿海社區最昂貴的交易之一。超級豪宅開發商Ardie Tavangarian，2021年以8300萬元售出其豪宅，是目前該處最貴的交易。

3195萬買下 改造大翻新

亞當的豪宅占地3畝。2018年，他們以3195萬元從班艾佛列克（Ben Affleck）和珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）手中買下，在此之前，莊園由奧斯卡製片人得主格雷澤（Brian Grazer）所有。

廚房。（Anthony Barcelo）

此番售價高出賣價2500萬元，主要是亞當夫婦購買莊園後，對其進行重大改造翻新。翻新房屋再出售對他們而言並不陌生。2018年他們以3300萬元買下比佛利山 （Beverly Hills）一豪宅後加以翻修，一年後以4500萬元賣給名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）。

5臥室8衛浴 還有健身 房

亞當的莊園充滿藝術氣息，通過一條蜿蜒車道後抵達擁有五間臥室、八間浴室的主屋。主屋配有石膏牆、溫暖的木地板，裡面還有杜比電影院 、遊戲室、大理石吧台、步入式冰箱等。

瑜伽室。（Anthony Barcelo）

戶外有游泳池、水療中心、籃球場和雞舍等。除主屋外，還有一個四房的賓館，與一間帶著健身房、辦公室和瑜伽室的獨立建築。