報稅太低、哭窮… 哪些族群易成國稅局查稅目標？

李崇正會計師26日主講如何「執稅之手，與稅偕老」，吸引大批民眾上線旁聽。（記者楊青／攝影）

聯邦國稅局 設有專門的查稅部門，調查和追討可能的逃稅漏稅，到底誰最容易成為被查稅目標？

資深會計師李崇正表示，聯邦國稅局和各州稅局查賬的紅區不少。通常是收入越高被容易被查稅，但報稅 太低、哭窮，也可能引來查稅人員的調查。

根據2018年國稅局的數字報告，當年報告沒有收入的納稅人，共有68萬8753人被查稅，查稅率佔該類報稅人群2.03%；收入超過1000萬元的，被查率為5.32%。分別佔被查稅率的第二位和第一位。此外，慈善捐款過高、出租房地產每年都出現虧損、申辦費用太多出現整數、申報過高的餐飲和出差費用、車子費用過高、利用Sch-C申報股票虧損等等，也都容易踩到國稅局查稅紅線，此外，未申報海外收入最為危險，幾乎必查。

李崇正會計師表示，近年不少華人使用捐款省稅，其中也有很多學問。包括捐獻現金或實物資產，慈善信托（適用於高所得或擁有高增值資產的人），將長期持有的高增值股票基金和債券直接捐給慈善機構，效果都比較好。

降低長期基本利得稅的方法，則可投資 自用住宅，控制報稅稅率，利用資本損失，贈與，捐贈給慈善機構，利用退休計劃賬戶，開設529大學儲蓄賬戶，長期投資，分期付款銷售，以及搬到課稅較為友好的州等。