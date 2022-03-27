樂齡會講座 「省稅有道」宜善用退休計畫

李崇正會計師26日主講如何「執稅之手，與稅偕老」，吸引大批民眾上線旁聽。（記者楊青／攝影）

樂齢會（AARP）洛杉磯華人分會26日舉行線上稅務講座，由南加資深會計師李崇正（EDWARD C. LEE, CPA）主講如何「執稅之手，與稅偕老」，將近兩個小時分享在加州 合法省稅祕訣，吸引上百民眾上線旁聽。

李會計師表示，美國萬萬稅，個人所得稅、資本利得稅、銷售稅、健保附加稅、遺產稅、聯邦稅、州稅等等，要逃不行，避也很難，所以每個人都需要稅務規劃，並不是到了某個年齡才開始行動。

他總結30多年的會計經驗表示，在美國省稅，一定要清楚自己的三個W：自己什麽身份（那州居民？美國人還是外國人？單身還是已婚？）；自己什麽身家（普通領薪員工？企業家？資產收入來源是什麽狀況？）；自己身在何處？

2021年收入標準扣除額，單身是1萬2550元，夫妻合併2萬5100元，65歲以上和盲人另扣除1350元；2022年單身是1萬2950元，夫妻合報2萬5900元，65歲以上和盲人另扣1400元。李會計師表示，如果不是使用標準扣除，而是使用逐項扣除，如果逐項扣除的總額超過標準扣除的總額，就可以選用逐項扣除。逐項扣除能夠超過標準扣除的情況，基本上都是你有買房和有房屋貸款，房貸利息和房地產稅是兩大項。此外，還有投資 利息、慈善捐款、賭資、醫療和牙科費用及健康保費，災害和失竊損失等等。

他表示，稅務規劃的重點有兩個，一是合法省稅，在法律允許的情況下交最低的稅；二是省稅過程要合法合規。與此同時，投資理財也非常重要，開源與節流雙管齊下，才能使得自己的財務利益最大化。

稅務規劃的三個目標，一是緩稅，上班族可以透過公司的退休計劃，或購買年金，人壽保險 等都是方法；二是直接減稅，比如家庭成員的收入分攤，今年的收入是否可以分到明年，或有稅務信用等；第三則是免稅策略的運用，比如投資購買股票和證券、基金，或購買Roth IRA、人壽保險，透過保險公司做投資等等都是方法。Roth IRA雖然暫時沒有享受到減稅的好處，但以後拿出來是全部是免稅，退休之後享有不用交稅的收入，值得考慮。

目前聯邦稅10-30%；加州則是1-12.3%，收入超過100萬有1%的附加稅，相當於年收入100萬的人，個人所得稅就要課掉將近50萬元。李會計師表示，在美國50個州中，共有九個州沒有州所得稅，分別是阿拉斯加、華盛頓、内華達、南達科他、德州、田納西、懷俄明、新罕布夏，這些州的居民不用繳納個人所得稅，對於高收入是非常大的節省。