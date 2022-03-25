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矽谷商業房地產交易額 2021年創新高

編譯組／綜合報導
世邦魏理仕最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產總交易金額創下有史以來最高。（Getty Images）
世邦魏理仕最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產總交易金額創下有史以來最高。（Getty Images）

全球最大商業房地產服務企業世邦魏理仕（CBRE）的最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產購買金額創下有史以來最高紀錄。

報告表示，科技巨頭、投資人和房地產開發商，去年爭先恐後斥資搶購矽谷辦公大樓和研發物業，年度總交易金額高達87億1000萬元。世邦魏理仕發言人強森（Sara Johnston）指出，根據調查及他們與Real Capital Analytics收集到可追溯回2002年的數據，這個交易金額是矽谷有史以來的最高紀錄。

在新冠疫情引發經濟不確定性的情況下，投資人減少了交易活動，矽谷商業房地產市場2021年的好景氣是自2020年以來的一大轉變。世邦魏理仕說：「由於需求被壓抑許久，導致去年一下子出現132筆交易，交易總面積達1510萬平方呎。」

矽谷去年商業房地產的總交易額比2020年的48億1000萬元高出81.1%，也比最近5年（2017年到2021年）的平均交易額63億9000萬元高出36%。

數據顯示，矽谷2021年的辦公大樓交易額增長速度低於研發物業。矽谷去年的辦公大樓總交易額為48億3000萬元，比2020年的29億6000萬元高出63.2%，但是，研發物業去年的總交易額為38億8000萬元，比2020年的1億8500萬元高出109.7%。

世邦魏理仕專家認為，矽谷辦公大樓和研發物業市場的交易將保持強勁，因為需求有持續存在的趨勢。他們說：「流入矽谷商業房地產市場的資金應該會繼續增加，科技和生命科學企業會加大招聘力度，加上員工正在重返辦公室，他們需要更大的辦公空間。」

聖他克拉拉縣2021年最大的一筆商業房地產交易，是12月以7億8000萬元成交的北聖荷西Coleman Highline科技園區三棟辦公大樓，買家是一家總部位於倫敦的投資公司，大樓目前租給雅虎使用。

然而，世邦魏理仕指出，隨著通貨膨脹加劇，經濟不確定性再次逼近眼前，可能扼殺房地產市場的活動。但他們也指出，跡象顯示，矽谷2022年的商業房地產交易會持續熱絡，因為「今年頭兩個月已完成了七筆重要的交易」。

矽谷 房地產 投資

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