中國買家將回歸美國房市? 待時間驗證

不少中國買家能承擔疫情下無法驅趕房客的成本，購買商業住宅地產。（記者李雪／攝影）

有地產機構或地產人士分析認為，美國房市對中國買家仍然「非常有吸引力」，儘管需求約為疫情 前水平的一半，但預計2022年將強勁反彈，購買量將激增。不過本地華裔地產經紀仍持懷疑態度，因為中國的外匯管制政策仍是攔路虎，而且疫情下的旅行限制還未解封。

★隨旅行限制放寬 估將攀升

據南華早報引述業內人士表示，中國對美國房市的需求在去年底有所增長，預計隨疫情旅行限制的放寬，2022年將進一步攀升。總部位於華府的全國房地產 經紀協會在2月的展望中表示，在截至去年9月的一年中，約有7億元中國資金進入美國商業地產市場，高於前一年的6億元。

據亞洲房地產科技集團居外IQI（Juwai IQI）Holdings稱，儘管需求約為新冠大流行前水平的一半，但預計今年將強勁反彈。該集團首席執行官Kashif Ansari也對南華早報表示，「儘管此時中國邊境仍處於關閉狀態，但我們相信2022年中國對美國房地產的購買量將再次開始攀升」，他認為，當中國邊境重新開放自由旅行時，中國房地產收購的反彈將迅速加快。「美國本土市場對中國買家非常有吸引力」，他說，「特別是價格持續快速增長的前景，吸引了渴望資本收益的買家」。

★地產經紀：未見太明顯回升

但是華裔地產經紀對前述的現象並沒有感覺到太明顯的回升。地產經紀章禮定表示，至少在住宅領域，還沒有看到來自大陸中國買家回來的跡象，但有很多已經在本地的中國買家，確實在最近一年多積極在看房買房。他表示，外匯管制仍然嚴格，且中國為疫情而實施的嚴格邊境管制減緩了兩國之間的旅行，至今中美的航班也極為有限，飛過來買房困難重重。

此外在美留學的中國學生人數減少20%，這也對購房尤其不利，因為留學生有時會用家裡的錢買房。

不過或許在商業住宅領域，本地買家退縮時，正是資金雄厚的中國買家能負擔起收不上租金的風險。南華早報引述洛杉磯的蘇富比國際地產公司，一名專門研究海外客戶的房地產顧問Tanya Stawski稱，在洛杉磯，中國公民的購買量在2021年底有所回升。買家被洛杉磯西部有限的庫存、大城區周圍可能處於止贖邊緣的不良出租物業，以及市中心以東的昂貴房屋所吸引。

她表示，中國投資 者通常不介意陷入困境的公寓大樓的租戶欠租金。由於加州在2020年禁止驅逐房客，以保護因疫情受衝擊的租戶，於是上市的庫存量減少，「我覺得這與暫停驅逐和庫存有很大關係，有更多人想在這裡購買，而西側空間有限」。

★美國房地產 可靠海外投資

富裕的中國人，將美國房地產視為海外收入的可靠投資，因為中國政府即使實施嚴格的資本管制，也很難觸及。根據賓州大學沃頓商學院在線商業分析期刊「[email protected]」的數據，中國在2012年左右成為美國房市的主要外國買家。而根據美國全國房地產經紀協會的數據，2017年中國公民的購房額達到317億元的11年峰值，但去年已降至45億元。

該行業協會表示，截至2021年3月，加州、喬治亞州、紐約州和密西根州是中國房地產投資在美國的前四大目的地。而房地產服務提供商「Savills China」的高級研究主管James MacDonald說，舊金山和洛杉磯在加州領先。

MacDonald說，中國買家也被學校和便利設施附近的房產深深吸引，「在市中心較為活躍的城市，可能是位於市中心的公寓」。Ansari則表示，中國投資者還關注成本較低的市場，例如佛羅里達州和德州，這些地方「收益率更高、稅收更低」，他還指出，全國大多數中國買家，更喜歡維修麻煩少的新裝修過的房屋。