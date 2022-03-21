我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

國稅局官網新資訊包 有助查閱報稅

本報記者／洛杉磯報導
國稅局報稅信件。（本報記者／攝影）
國稅局報稅信件。（本報記者／攝影）

為了幫助納稅人和稅務專業人士，美國國稅局日前在官網IRS.gov上線了一個特別的新頁面，該頁面提供了影響2022報稅季的最新詳細資訊，以及國稅局為解決之前提交的稅表的庫存而作出的努力，為納稅人提供便利。

由於2021年發生的重大稅法變化，以及新冠疫情帶來的挑戰，納稅人在這個報稅季面臨著許多問題。國稅局為了提高民眾對這些問題的認識，並為大家提供最新的及時資訊，創建了一個特殊的報稅季網頁。此頁面將為人們提供資訊的快速概覽，以幫助報稅民眾以及等待國稅局處理上一年稅表的人。

國稅局局長Chuck Rettig表示：「國稅局正在採取許多措施來保持報稅季的順利，同時還採取額外方法來解決去年提交的稅表的庫存。我們在處理稅表和發放退稅方面有了一個良好開端，希望民眾能夠輕鬆地查看最新資訊。這個新頁面為民眾和稅務專業人士提供了一站式服務，匯總了他們可能需要的最新關鍵資訊」。

從國稅局官網IRS.gov主頁可進入「特殊報稅季提示」頁面，社交媒體和其他管道也會分享鏈接。國稅局於1月24日開始報稅季，在不到兩周的時間裡，超過400萬筆退稅已經發放，價值近100億美元。隨著國稅局進入稅收季節的重要階段，數以百萬計的退稅將在未來幾周內發放。

該頁面還包含重要資訊的鏈接，闡述國稅局為解決今年之前提交、還未處理的稅表所做的努力。包括停止向納稅人發出十幾封常見的信件的步驟，以及國稅局操作和未處理稅表數量的更新。

Chuck Rettig說，新冠疫情、新稅法和許多其他因素的結合，導致2021年國稅局庫存中剩餘的未處理的稅表和信件數量達到了空前的數量。我們必須繼續追求創新戰略，同時支持員工的辛勤工作和奉獻精神，以履行我們在進入2023年申報季節之前將庫存恢復到健康水準的承諾。這些步驟正在發揮作用。庫存中的稅表和修改後的稅表的退稅將繼續發放給納稅人。

國稅局繼續敦促納稅人仔細審查其稅務申報，確保準確，並選擇以電子方式申報和經轉帳直接存款，以加快退稅速度。

國稅局 稅表 報稅

上一則

華明勝律師事務所 為客戶爭取應有權益

下一則

報稅將截止 新變動部分要留意

延伸閱讀

退稅還是凍漲燃料稅 兩黨還在各說各話

退稅還是凍漲燃料稅 兩黨還在各說各話
報稅將截止 降低被查稅機會 會計師提醒這樣做

報稅將截止 降低被查稅機會 會計師提醒這樣做
稅務案件積壓2000萬件 國稅局保證年底解決

稅務案件積壓2000萬件 國稅局保證年底解決
報稅指南系列之十╱查稅力度加大 海外匯入1萬美元會報稅局

報稅指南系列之十╱查稅力度加大 海外匯入1萬美元會報稅局
人員流失、案件積壓嚴重 國稅局增雇萬名全職員工

人員流失、案件積壓嚴重 國稅局增雇萬名全職員工
報稅指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲 網上可查進度

報稅指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲 網上可查進度

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金