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報稅指南系列之十╱查稅力度加大 海外匯入1萬美元會報稅局

記者 謝雨珊
國稅局加強稽查跟追稅勢不可擋，海外資產及贈與應當及時申報，不要逃稅。(unsplash)
國稅局加強稽查跟追稅勢不可擋，海外資產及贈與應當及時申報，不要逃稅。(unsplash)

國稅局增加800億元預算，擴大稅務稽查人員編制，加強稽查跟追稅勢不可擋。很多人可能認為「自己不是很有錢，應該不會被查」，但多位會計師強調，不處理海外資產時，一般來說相對是安全，但當你有一天不得不處理時，國稅局很可能就會找上你，這時候麻煩就大了。

精通國際稅務的會計師梁俊鎧表示，美國財政部日前提案，將允許國稅局從個人銀行帳戶中獲取信息。根據提案新政，只要銀行有超過資金1萬元的現金來往，銀行將自動上交資料至政府相關單位。國稅局審查將變得嚴格，這項政策對於很多人的影響非常大。「美國公民、綠卡持有者，甚至是只要被定義為是美國的納稅義務人，都必須繳納美國的所得稅，不管你現在人住在哪裡。」

梁俊鎧稱，尤其第一代移民，多少都有跟國外的生意往來或在海外有房產，這些東西都得如實申報，而不是一味隱瞞，哪怕你是想留給自己的配偶或子女，也要通過合法途徑。他強調，國稅局要查個人狀況並不會找不到資料，事實上很容易就能掌握你的財產狀況。

「收到來自海外贈與，卻漏報3520表格，現在被查到的案例很多。」會計師林清吉表示，中國大陸外匯管制限制每人最多只能匯出5萬元，若是有真正需要，再叫家人從大陸匯錢出來比較好，千萬不要想著透過快遞公司郵寄支票或匯票（Money Order）將錢帶進美國。因為海關都會掃描信件攔截，若發現從國外帶進現金1萬元以上，都會通報國稅局。若有正當理由，錢不至於全部被沒收，但仍得繳納20％至25%保管費。從國外贈與若超過10萬美金，必須申報海外贈與稅的3520表格。

另外，銀行超過資金1萬美元的現金來往會被關注。林清吉提醒大家千萬不要每次分開存8000元或9000元，雖沒存款超過1萬元，但有可能遭國稅局懷疑「刻意所為」，一旦被懷疑麻煩就上門。他也不建議大家用現金買車，因為車行會將購買人的姓名及資料，上交至國稅局，現金從何而來是他們非常關注的重點。

文末用
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國稅局 支票 預算

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