報稅指南系列九／中產階級宜投資固定收益 進行保底理財

美國經濟受到新冠疫情影響，通貨膨脹來襲，美股也動盪不安，民眾知道未來該如何規劃理財很重要。（unsplash）

美國經濟受到新冠疫情 衝擊，通貨膨脹來襲，美股波動起落，美國聯準會（Fed）也在2022年3月加息，未來的整體經濟走勢到底如何？民眾又該如何規畫理財呢？

根據路透表示，全球後續發展可能影響未來Fed的升息速度，官員們將會更加謹慎，直到整個國際局勢較穩定。會計師張青對此表示，意外事件影響到國內經濟及投資 方向，似乎已經變成了「新常態」。從大勢上來看，短期內股市波動仍大，建議短期內的理財規畫，最好還是以保守及分散投資為大方向，但也要適當靈活應對。

張青說，以稅務方面來看，拜登政府原打算徵收富人稅的計畫，因疫情、國際、中期選舉等多方面角度來看，似乎不太可能執行。即便有稅改，力度也不會太大，「這對於高淨值及大公司業者來說，算是相當不錯的消息」。假設稅改力度不大，未來至2025年之前的稅務方面，應將以川普稅改的稅法為基準，建議資產較多的人，可多考慮信託、豁免等做完善的稅務規畫。

中產階級是最辛苦的階層，領不到低收入 補助，也得承擔很大的納稅負擔。張青建議，中產階級應該改變他們的收入來源結構，抱著長期投資心態，增加被動收入比例，也許10年或20年過後，累積的錢滾錢，有望助力跳脫中產階級的壓力。他說，中產階級通常只拿W-2稅單，收入來源結構多以勞工所得為主，建議多放點錢到退休帳戶，在帳戶裡投資股票、買有現金值的保單、或者買可租借的物業，增加被動收入比重。「這種方式不可能在短期看到效果，建議大家調整心態看長期」。

美國互惠財富集團資深經理覃先生也指出，聯準會加息對控制通膨有幫助，但同時很多人的貸款成本也會隨之增加，屆時買房將會減少，租房市場則相對成長。他提到，加息的話利息也會上調，民眾可考慮投資固定收益的理財類項目，進行保底的理財計畫。

至於低收入戶者，政府在前兩年不斷發放紓困金、失業金，幫助家庭養小孩等。張青呼籲低收入戶者要認清，「這種政府發錢的光景不再有」，建議這些人多去找工作，回到勞動市場，這樣整個社會才會更有競爭力。（記者 謝雨珊）