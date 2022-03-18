我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

灣區房屋租金回升 漲至接近疫情前水平

編譯組／綜合報導
分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。(Getty Images)
分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。(Getty Images)

根據「Apartment List」最新數據，截至2月，聖馬刁租金比去年同期上漲17%，一房公寓中價位租金為2370元、兩房公寓為3220元。這是灣區租金最大年度漲幅，已快接近疫情前水平。分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。

Apartment List基於人口普查局數據與網站出租列表趨勢分析發現，舊金山租金比去年2月上漲近16%，一房公寓中位數租金為2340元、兩房為2710元；灣區其他郊區與通勤樞紐租金也出現大幅上漲，包括聯合市上漲15%、柏克萊上漲13%、紅木城租金上漲13%。Apartment List資深副研究員沃諾克(Rob Warnock)表示，現在灣區正式進入繁忙租房季節。

沃諾克指出，灣區獨特之處，在於它是唯一租金價格尚未達到疫情前水平的主要大都會區。舊金山與聖荷西都會區租金仍比2020年3月低5%。這個現象與其他低生活支出的疫情重點城市，形成強烈對比，例如邁阿密過去兩年租金飆漲25%，兩房公寓中位數租金為2098元；北卡羅萊納州山區小城租金飆升33%。

然而，加州租金在疫情之前已是全美最高。部分離海岸較遠城市、如沙加緬度與南加州內陸帝國(Inland Empire)租金已超過2020年3月水平。在灣區，由於對通貨膨脹與全球經濟動盪擔憂、以及即將到期的疫情保護措施，租金再次上漲，更彰顯不同工作與收入階級租房者之間差距正在擴大。

Apartment List另一項分析發現，截至2019年，有近30%從事無法遠距工作的居民，包括零售店員、餐飲服務人員、建築工人等，受到住房嚴重「成本負擔」(cost burdened)，代表著他們有近30%收入用在支付住房費用。相較之下，僅有19%在IT、會計、辦公室行政產業的遠程工作者，三分之一收入用於房屋支出。

儘管租金上漲對商業發展有利，但聖馬刁房屋經紀人史坦(Joseph Stein)擔心長期租賃市場發展，例如較大型房地產投資者大規模購房，以及在半島缺乏提供弱勢租客的可負擔住房選擇。已有多年時間，他曾聽說有當地消防員從雷諾通勤的故事。

加州州長紐森推出計畫，期望大幅增加建造新住房數量。至2030年，州府將指示地方政府建造250萬間新房，其中至少有100萬間須留給中低收入居民。

儘管灣區許多城市長期以來、一直未能實現政府住房建造目標，但並未受到太大罰責。官員們表示，租房者與潛在業主面臨巨大壓力，迫使加州採取更強硬立場並制定新懲罰措施。報告指出，加州250萬個住房單位目標不再是紙上談兵，是期待針對真正新住房單位的分區、許可批准與建造。

灣區租金回升，已快接近疫情前水平。(Getty Images)
灣區租金回升，已快接近疫情前水平。(Getty Images)

租金 灣區 加州

上一則

劉美芳律師著作 來一碗法律大補湯 歡迎索取

下一則

韓國品牌Cuckoo 家用電器博覽會中 備受矚目

延伸閱讀

舊金山布里德訪歐洲 尋求支持舊金山經濟復甦

舊金山布里德訪歐洲 尋求支持舊金山經濟復甦
少年刑事司法中心 批舊金山警局花錢不辦事

少年刑事司法中心 批舊金山警局花錢不辦事
北加華裔家庭護工怒吼 要求時薪漲到20元

北加華裔家庭護工怒吼 要求時薪漲到20元
加州學校口罩令解除 灣區部分學區未跟進

加州學校口罩令解除 灣區部分學區未跟進
甩開乾燥1、2月 灣區本周迎來降雨

甩開乾燥1、2月 灣區本周迎來降雨
紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08
眾籌（GoFundMe）帳戶圖片，（上圖）華人男子余威廉在洛杉磯華埠街頭無端被刺，緊急送醫縫合傷口。（下圖）余威廉的臉部頸部刀傷累累血跡斑斑。（KTLA）

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

2022-03-11 14:09

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有