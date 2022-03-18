抵押貸款利率急升 全面上漲0.25%至0.375%

（佳信貸款提供）

本周抵押貸款利率 以驚人的速度回升，利率全面上漲0.25%至0.375%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，十年期國庫債券15日原本一度跌至2.082%，但隨後突然反轉繼續回升。這意味著環境對抵押貸款利率並不友好，並且可能會繼續上升軌跡。

原因在於15日是聯邦公開市場委員會（FOMC）的第一天，該委員會負責中央銀行的貨幣政策，並控制聯邦對利率和資產持有的決定。聯準會 主席鮑威爾（Jerome Powell）表達了兩個關鍵因素，包括聯邦基金利率上調 0.25%，這將推高幾乎所有浮動利率借款的成本。預計今年和明年會有更多類似或更大的加息。

有關聯準會考慮如何出售其資產儲備的更多信息，鮑威爾表示，這些銷售的詳細計畫不太可能在16日準備好，因此16日將在很大程度上將提供決定性因素，影響到抵押貸款利率的方向。

如果16日鮑威爾給人的印像是幾乎不考慮經濟後果，鷹派地決心解決通膨問題，那麼加息是有可能的。但如果他偏向鴿派，暗示如果此類後果包括經濟衰退，聯準會可能會淡化其計畫。

如果聯準會繼續以「鷹派」方式對抗通膨，那麼將看到抵押貸款利率可能會繼續呈上升趨勢。然而如果選擇在抗通膨措施上稍微溫和一點，那麼可能會看到在不久的將來利率上升環境會放緩。