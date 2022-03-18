我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

抵押貸款利率急升 全面上漲0.25%至0.375%

記者李雪／洛杉磯報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

本周抵押貸款利率以驚人的速度回升，利率全面上漲0.25%至0.375%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，十年期國庫債券15日原本一度跌至2.082%，但隨後突然反轉繼續回升。這意味著環境對抵押貸款利率並不友好，並且可能會繼續上升軌跡。

原因在於15日是聯邦公開市場委員會（FOMC）的第一天，該委員會負責中央銀行的貨幣政策，並控制聯邦對利率和資產持有的決定。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表達了兩個關鍵因素，包括聯邦基金利率上調 0.25%，這將推高幾乎所有浮動利率借款的成本。預計今年和明年會有更多類似或更大的加息。

有關聯準會考慮如何出售其資產儲備的更多信息，鮑威爾表示，這些銷售的詳細計畫不太可能在16日準備好，因此16日將在很大程度上將提供決定性因素，影響到抵押貸款利率的方向。

如果16日鮑威爾給人的印像是幾乎不考慮經濟後果，鷹派地決心解決通膨問題，那麼加息是有可能的。但如果他偏向鴿派，暗示如果此類後果包括經濟衰退，聯準會可能會淡化其計畫。

如果聯準會繼續以「鷹派」方式對抗通膨，那麼將看到抵押貸款利率可能會繼續呈上升趨勢。然而如果選擇在抗通膨措施上稍微溫和一點，那麼可能會看到在不久的將來利率上升環境會放緩。

利率 貸款 聯準會

上一則

劉美芳律師著作 來一碗法律大補湯 歡迎索取

下一則

韓國品牌Cuckoo 家用電器博覽會中 備受矚目

延伸閱讀

Fed明天下午預料宣布升息1碼 今年升息步調雜音多

Fed明天下午預料宣布升息1碼 今年升息步調雜音多
檢查商品重量 防「縮水式」通膨

檢查商品重量 防「縮水式」通膨
德州律師委員會控濫訴 挺川律師：非常意外

德州律師委員會控濫訴 挺川律師：非常意外
NBA／唐西奇30分 火箭掙扎半節遭獨行俠輕取

NBA／唐西奇30分 火箭掙扎半節遭獨行俠輕取
貸款利率回升 今年預期續看漲

貸款利率回升 今年預期續看漲
挺川律師在紅色德州被告濫訴 席妮鮑威爾感到意外

挺川律師在紅色德州被告濫訴 席妮鮑威爾感到意外

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08
眾籌（GoFundMe）帳戶圖片，（上圖）華人男子余威廉在洛杉磯華埠街頭無端被刺，緊急送醫縫合傷口。（下圖）余威廉的臉部頸部刀傷累累血跡斑斑。（KTLA）

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

2022-03-11 14:09

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有