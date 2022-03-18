房客無奇不有…短租屋賺錢 但管理很麻煩

短租屋並不像大家想像的那麼好做。（Airbnb）

為了增加房租收入，如今不少房東 都開始嘗試短租屋。不過短租屋收入雖然確實可觀，但管理起來可能比想像的更麻煩。

華裔譚女士年初開始，在南加的滑雪勝地大熊湖地區經營一間民宿，透過「愛彼迎」（Aribnb）平台做短租。才短短一個月她已達到「超讚房東」（Superhost）的標準，平台每數月會評選一次，不出意外的話預計下次評選她就可以獲得徽章。譚女士表示，若稍有設計品味，打造一間網紅短租屋並不難。只要陳設好看、照片精緻、設備齊全即可。她的屋子1月底一上線剛三天，整個2月都被訂滿，連一天都不剩。

但譚女士能保持幾乎全五星好評並不容易，而且即使不追求好評率，房客總能帶來意想不到的麻煩。譚女士表示，不少屋主光是看到短租賺錢多，或者覺得訂屋、收費等都有系統完成，似乎並沒有難太多。但做短租要靠一點運氣，若是遇上好房客乃至普通房客，確實很省心。但因為短租換客頻次高，難免時不時遇到難搞的房客。

她表示才短短一個月，就已經遇上不少奇事了，例如房客的孩子搗亂，將無線連接器拔下來，導致智能鎖斷網；也有房客自己不閱讀提前發過去的說明，不知如何使用熱水器和電視串流服務，而大呼小叫說房子裡什麼都是壞的；甚至有房客將女性情趣內褲藏在床底下，然後聲稱發現了內褲，房屋清潔不到位，要求打折等事件。更不用提各種小偷小摸，順走屋裡小東西的人。

譚女士表示，雖然不了解但尊重他人的生活習慣，但有人能住一天就消耗掉大半的咖啡 ，或者用光兩卷廚房紙的行為，實在古怪。

譚女士表示，處理這些瑣碎的小問題還都不是最費心，已經成為房東日常。最難的是遇到惡意房客，使用評價系統來威脅房東，通常都是提出退錢或打折的要求，若不予滿足就給差評。大部分的房東都會選擇給錢息事寧人。

她遇到最過分的是一位同樣也是「超讚房東」的房客，因為對「愛彼迎」平台十分了解，不僅提出退錢要求，還惡意舉報，都已經退房離開兩天了，還向平台謊稱房屋有煤氣洩漏。而平台因為一向對這類安全事件十分重視，立即疏散了屋裡現有的房客並將譚女士的訂單取消，封鎖她的訂房日曆。

而「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，譚女士則需要雇專業人士檢查煤氣系統，給出安全報告表示根本就沒有什麼煤氣洩漏，出示給平台才能恢復。讓她不僅損失三天房費，還要花錢雇人檢查，並安撫現有房客。

在短租屋房東群組裡，常有房東「吐槽」，房客在屋裡大開派對已是家常便飯。例如有房客偷偷帶狗進入不接受寵物的屋子，留在地毯裡的狗毛即使吸塵器也無法完全清除，又讓後來的房客出現過敏 求賠；或房客來當地旅遊，卻帶回來陌生人在屋內過夜。要求退款的理由更花樣百出，可以因為片刻停電，可以因為山中小屋裡遭蚊蟲叮咬，可以聲稱對洗髮水過敏等，房東雖然可以拒絕，但可能就會獲得差評，在這個評價系統裡，房東相對處於弱勢。

譚女士表示，如果大家旅遊時住短租屋，可能會發現不少房東會有各種注意事項。她希望大部分房客能理解房東的「囉嗦」，因為這些注意事項都是提醒那些「怪房客」的，「畢竟若不是遇到過有人胡亂擺弄屋子的燃氣閘門，誰會想要這裡也需要貼一個『不要碰觸』的標識呢？」