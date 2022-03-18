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南加5縣房地產 價格上漲銷量跌 洛縣房價比上月跌3.4%

記者李雪／洛杉磯報導
南加房市目前投資者增多。（路透）
南加房市目前投資者增多。（路透）

加州房地產經紀人協會（CAR）15日出爐的報告顯示，南加六縣在銷量方面，無論相比上月還是去年，幾乎都呈不同幅度的下跌，唯有聖地牙哥相比上月有7.3%的增長。在價格方面，除了洛杉磯縣相比上月有3.4%的下跌以外，其他五個縣相比上月仍繼續微幅上升。

其中橙縣價格上升最快，但銷量幾乎也是下跌最多的。聖地牙哥縣的中位數價格為88.8萬元，高於上個月的87.5萬元和去年的76.5萬元。河濱縣為60萬5030元，高於上個月的59萬元和去年的51.9500萬元。

華裔資深地產經紀袁立功分析表示，橙縣因為價格太高，一些買家買不起了，加之房源少，銷量也會有所下跌。通常價格越貴的地方，銷量跌越多。他分析表示2月的數據延續了早先他的預計，即會持續價格微幅上揚，銷量下降。原因是2月3月還是處於比較淡季的時候，房源少，因此銷量少，價格增長。而且利息就算現已到4%至5%，還是屬於歷史低點，因此買家仍有較強的意願。一般等報完稅之後做暑假準備，房市會慢慢進入旺季。

加州房地產經紀人協會的報告表示，儘管利率上升以及俄羅斯烏克蘭衝突導致地緣政治不確定性，加州的房地產市場繼續保持穩健的銷售速度。協會總裁 Otto Catrina 在一份聲明中說，「儘管抵押貸款利率較高，但加州的房地產市場隨著房價重新加速、市場競爭加劇以及房源緊張正在解凍的跡象，保持非常強勁。潛在買家正在利用仍然很低的利率，然後在春季購房季節開始之前獲得更高的競爭優勢」。

加州現有單戶住宅的平均房價中位數，升至77萬1270元，高於1月的76萬5610元和去年1月的69萬9000元。加州現有的單戶住宅的總銷量較1月下降4.5%，較去年2月下降8.2%，2月的總銷量為42萬4640套。與去年2月相比，南加州的房屋總銷售額下降了9.9%。2月份在加州出售單戶住宅所需的時間中位數為九天，低於去年2月的10天。

據加州房地產經紀人協會的報告，全州中位價增長強於預期的部分原因，是由於中央海岸和舊金山灣區等高價地區的銷售量激增，百萬元價格範圍內的房屋銷售組合發生了變化。

加州 房地產 利率

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