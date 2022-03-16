報稅指南系列之八╱中小企申請PPP等補助 報稅要備齊資料

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去年疫情嚴峻，很多中小企業向政府申請補助，包括SBA小型商業署薪資保護貸款 （Paycheck Protection Program，簡稱PPP）、保留員工抵稅額（ERTC）、及多個SBA提供的振興基金等補助方案，救援業者維持生意營運。對此，今年報稅 時，中小企業有什麼注意事項呢？

會計師建議這些業者，最好知道補助金名稱為何、去年何時獲批及收到哪些政府補助、補助是否確實發放下來等狀態，以增加報稅準確性。另方面也最好注意這些補助在聯邦及州層面上，是否都需要納為年收入繳稅，因為今年的狀況較為複雜。

聯邦政府在疫情爆發後，陸續發了多輪PPP貸款，甚至提供免還貸款的政策，救了不少中小企業。然而，是否免還貸款資格、免還之後是否需要繳稅等是這些業者在報稅時最關心的問題之ㄧ。會計師李新忠表示，凡是在2021年3月31日之前拿到免還貸款批准的業者，在加州 層面上不需放入年收入繳稅，但在3月31日之後獲批免還貸款的業者，在加州須將這筆錢放進年收入計算。聯邦層面則是都不納入年收入計算。

會計師張青補充說，值得注意的是，加州政府對於在2021年3月31日前領取PPP貸款業者，是否符合免還貸款資格上審核較為嚴苛，基本上營業總收入必須比2019年的同期降低25%才有符合資格。

去年加州政府也針對中小企業多次發放紓困金，最低可領5000元、最高可拿2萬5000元，這些業者會收到1099-G表格。張青說，這筆錢在加州不需繳稅，但仍得繳交聯邦稅。另外像是領取ERTC抵稅額的業者，報稅時在聯邦層面上會影響到薪資稅，但在州層面上則不會有任何影響。

另外，李新忠提到合夥公司（partnership) 及S-Crop公司今年新增附表K-2及K-3表格，這兩個表格旨在「關心」合夥人是否有海外資產上的活動，每個表格若未申報，需各罰280元。這件事情值得業者注意。