報稅指南系列七／企業根據不同型態 投放退休帳戶延稅省錢

2021年及2022年支付或產生的「交際餐飲費用」，可以100%全額抵扣。（unsplash）

企業受到新冠疫情 挑戰，去年過得心驚膽顫。除了領到政府提供的多項補助外，今年報稅 時也要多加留意節稅辦法。整體來說，會計師建議，公司可根據不同型態及性質，做出最符合自身利益的節稅方式。

個人IRA退休帳戶通常每年有存款上限，而公司企業者同樣性質的退休帳戶來省稅。會計師黃傑峰表示，自雇主若去年賺比較多錢，可考慮開設簡化僱員個人退休帳戶（ SEP IRA）。SEP IRA不但沒有收入門檻限制，2021年的存款上限在5萬8000元或25%淨收入以下，看哪個數字比較小。這樣一來，不但可以延稅，存款還可作為退休金 。值得注意的是，這項退休帳戶跟一般的IRA退休帳戶一樣，59.5歲之前取出將遭10%罰金，取出的錢也必需繳稅。會計師張青補充說，SEP IRA在今年10月15日前都可以投放。

張青也另外介紹一個叫「確定提撥制（defined benefit）」退休計畫。他表示，這項計畫適合用牙醫及律師等專業、僱員較少的中小企業業者，2021年存款上限在23萬元，2022年存款上限為24萬5000元。這項方案也與退休帳戶有異曲同工之妙，投入金額相對來說比較多，一樣可達到延稅作用。

另一項值得企業主注意的是「交際餐飲費用」抵扣的變更。為了擴展生意，許多公司都有「交際費」專用款項。根據新規定，只要在2021年及2022年這兩年，支付或產生的「交際餐飲費用」，可以100%全額抵扣，且不僅限於在餐館用餐產生的費用，透過外賣或外送請客也可納入。這對中小企業是好消息。常見的「交際費」支出，包含企業為招待客戶、協力廠商等對象，代為購買表演及活動門票、旅遊機票與住宿時所發生給付。