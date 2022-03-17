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歌手德瑞克「隱藏谷」6.5畝莊園 2220萬元求售

編譯組／綜合報導
加拿大名歌手德瑞克將位於群星雲集、低調小城市「隱藏谷」（Hidden Hills）社區的三塊地打包，包括一座物業、兩座牧場，以總價2220萬元掛牌上市。（The Beverly Hills Estates）
加拿大名歌手德瑞克將位於群星雲集、低調小城市「隱藏谷」（Hidden Hills）社區的三塊地打包，包括一座物業、兩座牧場，以總價2220萬元掛牌上市。（The Beverly Hills Estates）

葛萊美獎得主、加拿大名歌手德瑞克（Aubrey Drake Graham）今年2月砸下7000萬元，買下洛杉磯Beverly Crest的豪宅。但交易一周後，他開始瘋狂賣房，將位於群星雲集、低調小城市「隱藏谷」（Hidden Hills）社區的三塊地打包，包括一座物業、兩座牧場，以總價2220萬元掛牌上市，主屋1480萬元，3600平方呎牧場450萬元，另一個2500平方呎牧場則掛牌290萬元。

都鐸風格莊園。（The Beverly Hills Estates）
都鐸風格莊園。（The Beverly Hills Estates）

德瑞克在2012年以770萬元購買一座英式督鐸風（English Tudor-style）風格莊園。2015年以285萬元買下它旁邊的牧場，三年後以450萬元再買下鄰近牧場。三塊地共占地6.5畝。

起區空間。（The Beverly Hills Estates）
起區空間。（The Beverly Hills Estates）

主建築名為「約洛莊園」（Yolo Estate），俚語是「你只活一次」。德瑞克將其改造成派對別墅。

主屋外觀質樸，室內1萬2500平方呎，七間臥室、九間浴室、六個壁爐、一個酒窖、酒吧、錄音室和電影院等。隱藏在書架後面的主套房占地2000平方呎。

用餐區。（The Beverly Hills Estates）
用餐區。（The Beverly Hills Estates）

主臥房。（The Beverly Hills Estates）
主臥房。（The Beverly Hills Estates）

後院有雕像、游泳池，還一個80呎滑水道。其他還有網球場、沙灘排球場、馬廄、馬術設備等。

泳池畔酒吧。（The Beverly Hills Estates）
泳池畔酒吧。（The Beverly Hills Estates）

兩個牧場中，較大的帶有800平方呎賓館，較小牧場則擁有兩畝地，上面種滿松樹、無花果、石榴、柑橘等。

他的新家空間更大，主屋占地2萬平方呎，總面積共20畝，這是在郵遞區號90210中幾乎前所未聞。

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