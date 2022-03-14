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自僱人士設居家辦公室可享稅務優惠

記者謝雨珊／報導
文末用
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新冠疫情在2021年仍然嚴峻，很多人轉行選擇待在家辦公；有些人則是因公司尚未開放，在家遠距辦公；另也有人開啟了斜槓人生。在家辦公已儼然成為新的辦公模式選項，不少人因此遷離市中心，遷至郊區大房子居住，並新增辦公設備，房子一部分空間打造成小型辦公室。不少人因此納悶，這樣花錢打造辦公室，在稅務上是否有優惠？答案是「有」，不過只有自僱人士或斜槓人士可享有。因為領薪人士通常可獲取公司所提供的居家辦公福利。

針對自僱人士或斜槓人士可享有的「居家辦公室抵扣額」（home office deduction）稅務優惠，會計師黃傑峰表示，桌椅為自己所有，因此不算在稅務抵扣範圍內，但倘若將自住房的250平方呎作為辦公用途，自僱人士可將這部分的房貸、電費、維修費、地稅、網路手機費、醫療健保等拿來減免。假設是租借的房子或空間，可抵免辦公用途平方呎的房租費、租房保險、電費、網路手機費等。

在家辦公已然成為新的辦公模式選項。(unsplash）
在家辦公已然成為新的辦公模式選項。(unsplash）

根據稅法規定，作為居家辦公室的每平方呎可減免五元。舉例來說，A先生在家中挪出300平方呎空間作為辦公使用，在去年居家辦公了三個月( 一年的25%），抵扣額則是（（300元 x 5元）x 0.25 ）等於375元。黃傑峰表示，這項抵扣額通常可抵掉上千元，對於自僱人士來說，是相當不錯的優惠。使用這項抵扣額的前提是，人們在辦公空間內，不得放有任何私人用的東西。他說，當國稅局上門抽查時，這是較多人容易失誤的地方。

疫情期間並促使斜槓人士增多，他們平常照樣工作領薪水，閒暇之餘則接案成為自僱人士，若符合自僱人士的條件並在家增設「居家辦公室」，同樣可以享有相同優惠。值得注意的是，自僱人士雖然優惠多，但每年得繳納淨收入15.3%的自僱稅、調整後收入的所得稅等稅。

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