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報稅指南系列五／2021年收入符合第三輪紓困 今年報稅可追討

謝雨珊
2021年收入符合領取第三輪紓困金，在報稅時可申請紓困退款抵免額。(本報檔案照)
2021年收入符合領取第三輪紓困金，在報稅時可申請紓困退款抵免額。(本報檔案照)

新冠疫情影響全球經濟，美國政府為了紓緩民眾在疫情期間的經濟壓力，先後共發了三輪紓困金。2021年發的第三次紓困金全額為1400元。多位會計師表示，在去年沒有領到第三輪紓困金、或錢領得較少的納稅人，若2021年收入符合領取紓困金，在報稅時可申請紓困退款抵免額（Recovery Rebate Credit），取得應獲紓困金額；紓困金不需繳稅。夫妻在今年報稅時，發現符合資格，一家四口最多可領到5600元，抵免額相當可觀。會計師建議民眾多加留意，以免損失福利。

第三輪紓困金主要是根據2020年稅表資料發放，有些人則是根據2019年報稅資料。會計師李新忠表示，符合領取第三輪紓困金資格的納稅人，迄今若尚未領到錢，可討回應得紓困金；假設納稅人原只領到1000元紓困金，但2021年收入符合領到全額，在今年報稅時可追回另外400元。去年領到第三輪紓困金者，應會收到一份來自國稅局寄出的信函6475，上頭寫著領取的紓困金額。倘若這些人在2021年的年收入增加了，脫離領取紓困金資格範圍，這筆錢不需要交還給政府。

會計師黃傑峰也說，有些人的收入在2021年有些變化。假設年收入落在領紓困金條件邊緣，在4月15日前可考慮將錢投入傳統IRA退休帳戶，減少收入讓年收入達標。這樣一來，也有機會領到紓困退款抵免額。不過傳統IRA退休帳戶每人每年最多只能投6000元，50歲以上最多可投7000元。

另外，新冠疫情首年，政府提供失業人口不少失業金補助津貼；去年在申報2020稅表時，政府也提供納稅人1萬0200元失業金免稅額。黃傑峰表示，今年申報2021年稅表沒有這項抵稅額，在2021年領到的失業金都得正常繳聯邦稅，但不需繳加州稅。

2021年第三次紓困金全額1400元，2020年( 2019年 )個人年收入在7萬5000元以下可領全額，8萬以上者不符合領取資格；夫妻合報15萬元以下可領全額，16萬以上則不符資格。

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