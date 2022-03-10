中產階級善用401K、IRA帳戶 最能節稅

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又到報稅季節，如何省稅人人都很關注。作為人數最多的中產階級今年到底該如何省稅？多位專家還是老話一句「靠退休 帳戶省稅」。美國有多種不同功用的退休帳戶，專家建議民眾根據自身財務狀況，或在詢問專業人士後，選擇最適合的退休帳戶進行理財規劃。

美國互惠財富集團資深經理覃先生表示，中產階級群眾多持有W-2稅表、1099表格、或是自僱人士。有W-2稅表的公司大多提供401(k)退休計劃，若沒有，也可自行開一個IRA帳戶。「投放錢進退休帳戶，是達到節稅最立竿見影的方法」。覃經理指出，IRA帳戶主要有兩種，分別為傳統IRA及羅斯IRA (Roth IRA) ，前者可達到降低年收入及延遲繳稅的作用，後者則可先繳稅，但日後賺的錢則不需繳稅。

他提到，多數人為在當年少繳一點稅，投錢進傳統IRA，這樣一來，手上現金變多，便可進行投資 「錢滾錢」。另一個好處是，退休後將錢取出，所需繳的稅可能比年輕時要少。至於羅斯IRA有年收入限制，年收入高的民眾，無法投放錢入羅斯IRA。目前傳統IRA及羅斯IRA的投放上限為每人每年6000元，50歲以上可多加1000元。

覃經理強調，只有靠主動收入賺錢的民眾，可以開設並投錢進IRA退休帳戶。若平時只靠股票、房租、年金等不勞而獲的被動方式賺錢，這群人不能開設並投錢進IRA退休帳戶。他建議年輕人能力允許情況下，可將401(k)或IRA退休帳戶放足放滿。另外，健康儲蓄帳戶（HSA) 也很值得年齡較大的人群關注，因為帳戶內的錢必須用在醫療費用上。用途在於投放的錢在帳戶增長後都免稅。

另外值得一提的是，2021年有不少人都在投資股票、基金或虛擬貨幣 。覃經理以節稅角度建議大家，投資最好以長期持有為優先，最好維持一年以上，因為長期投資的資本利得稅率低，最高稅率20%。至於短線買賣操作的話，資本利得都將繳納當年收入的最高稅率，比較不划算。他也強調，虛擬貨幣也是以相同的投資概念來繳稅。