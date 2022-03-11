愈難搶愈能賺 南加地產熱 投資客占2成

南加房市目前投資者增多。（路透）

據地產網站Redfin的報告，上個季度在大洛杉磯地區，約五分之一的房屋交易都是投資 人購買的。這一比例比去年增加25%。而且有四分之三的房地產 投資者都是以現金支付投資房屋。越是難搶房，投資者越是想要借勢賺錢，而且他們的財力更占優勢。

不僅在南加州，在全國範圍內，房市都出現高需求和創紀錄的兩位數價格增長，愈來愈多人正在成為房地產投資者並跳入房市，希望能快速賺錢。而房屋賣家們，傾向於選擇將房屋出售給投資者，因為他們也青睞有財力用現金購買，並放棄某些偶發條款（contingency）的買家，從而能更快和無縫地完成交易。

Spectrum 新聞引述Redfin的高級經濟學家Sheharyar Bokhari表示，「房地產市場一直有投資者，但那時供應充足」，而現在「超過三分之二的投資者購買所有的現金和單戶住宅。當他們進入市場時，我們已經知道現金報價可能會獲勝。這對普通購房者來說很難」。

日前Redfin報告發布，證實許多人已經知道的事情，即買房變得更加困難。在疫情 期間，隨著首次購房者和普通購房者度過住房緊縮、房價上漲和抵押貸款利率上升，他們也面臨著激烈的競價戰。而Redfin分析了縣財產所有權記錄，並查找了LLC、Inc、Trust、Corp、Homes和trusts等關鍵字。

該報告發布之際，儘管疫情延續，30年期抵押貸款利率上升，但南加州的房市仍然火爆。從1月中旬的3.6%躍升至截至上周的4.03%。市場上待售房屋的缺乏，推動了需求和價格的飆升。

橙縣年初有954套待售房屋。截至2月略有好轉，有1400多套房屋，但這仍然是市場歷史上非常低的水平。而根據「Reports On Housing」報告，在疫情之前的三年中，橙縣平均在每年的2月份都有4800多套房屋待售。

Reports On Housing的首席經濟學家Steven Thomas表示，簡單地說，南加市場上沒有足夠的房屋來抑制需求或價格，需求或價格同比增長兩位數。他在他的月度電郵報（newsletter）中形容，「在今天的市場上，通常情況下，最有資格擁有出色工作、大型銀行賬戶、良好信用評分、願意放棄偶發條款，並屈從於賣方的每一個突發奇想的買家，就是勝利者」。他指出，上個月橙縣結案的60%房屋銷售都高於要價。

而這種情況下，投資者們處於更好的討價還價地位，Redfin經濟學家Bokhari說，如今投資者有更多選擇：他們可以修繕房屋並翻轉房屋，將其長期出租或將其列為短期出租。

根據Corelogic的數據，洛杉磯的單戶住宅租金增長在2021年經歷了創紀錄的一年，空置率低，租金同比增長8%，「這是一項有利可圖的生意」。

據Redfin 稱，在洛杉磯，上個季度購買的房屋中有五分之一是房地產投資者。投資者購買的所有房屋售價的中位數為102萬元。在安那罕地區，Redfin顯示上個季度購買的房屋中也有五分之一是投資者，中位數為107萬元。在河濱縣，約16%的房屋被投資者購買，中位價為52萬2000元。

而在全國範圍內，投資者購買了8萬套房屋，總價值500億元，占去年第四季度購買的所有房屋的18.4%。Bokhari表示，只要供應短缺且房價繼續升值，預計會有更多投資者繼續購買。