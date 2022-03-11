我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

愈難搶愈能賺 南加地產熱 投資客占2成

記者李雪／綜合報導
南加房市目前投資者增多。（路透）
南加房市目前投資者增多。（路透）

據地產網站Redfin的報告，上個季度在大洛杉磯地區，約五分之一的房屋交易都是投資人購買的。這一比例比去年增加25%。而且有四分之三的房地產投資者都是以現金支付投資房屋。越是難搶房，投資者越是想要借勢賺錢，而且他們的財力更占優勢。

不僅在南加州，在全國範圍內，房市都出現高需求和創紀錄的兩位數價格增長，愈來愈多人正在成為房地產投資者並跳入房市，希望能快速賺錢。而房屋賣家們，傾向於選擇將房屋出售給投資者，因為他們也青睞有財力用現金購買，並放棄某些偶發條款（contingency）的買家，從而能更快和無縫地完成交易。

Spectrum 新聞引述Redfin的高級經濟學家Sheharyar Bokhari表示，「房地產市場一直有投資者，但那時供應充足」，而現在「超過三分之二的投資者購買所有的現金和單戶住宅。當他們進入市場時，我們已經知道現金報價可能會獲勝。這對普通購房者來說很難」。

日前Redfin報告發布，證實許多人已經知道的事情，即買房變得更加困難。在疫情期間，隨著首次購房者和普通購房者度過住房緊縮、房價上漲和抵押貸款利率上升，他們也面臨著激烈的競價戰。而Redfin分析了縣財產所有權記錄，並查找了LLC、Inc、Trust、Corp、Homes和trusts等關鍵字。

該報告發布之際，儘管疫情延續，30年期抵押貸款利率上升，但南加州的房市仍然火爆。從1月中旬的3.6%躍升至截至上周的4.03%。市場上待售房屋的缺乏，推動了需求和價格的飆升。

橙縣年初有954套待售房屋。截至2月略有好轉，有1400多套房屋，但這仍然是市場歷史上非常低的水平。而根據「Reports On Housing」報告，在疫情之前的三年中，橙縣平均在每年的2月份都有4800多套房屋待售。

Reports On Housing的首席經濟學家Steven Thomas表示，簡單地說，南加市場上沒有足夠的房屋來抑制需求或價格，需求或價格同比增長兩位數。他在他的月度電郵報（newsletter）中形容，「在今天的市場上，通常情況下，最有資格擁有出色工作、大型銀行賬戶、良好信用評分、願意放棄偶發條款，並屈從於賣方的每一個突發奇想的買家，就是勝利者」。他指出，上個月橙縣結案的60%房屋銷售都高於要價。

而這種情況下，投資者們處於更好的討價還價地位，Redfin經濟學家Bokhari說，如今投資者有更多選擇：他們可以修繕房屋並翻轉房屋，將其長期出租或將其列為短期出租。

根據Corelogic的數據，洛杉磯的單戶住宅租金增長在2021年經歷了創紀錄的一年，空置率低，租金同比增長8%，「這是一項有利可圖的生意」。

據Redfin 稱，在洛杉磯，上個季度購買的房屋中有五分之一是房地產投資者。投資者購買的所有房屋售價的中位數為102萬元。在安那罕地區，Redfin顯示上個季度購買的房屋中也有五分之一是投資者，中位數為107萬元。在河濱縣，約16%的房屋被投資者購買，中位價為52萬2000元。

而在全國範圍內，投資者購買了8萬套房屋，總價值500億元，占去年第四季度購買的所有房屋的18.4%。Bokhari表示，只要供應短缺且房價繼續升值，預計會有更多投資者繼續購買。

投資 房地產 疫情

上一則

連鎖超市、醫學中心、平價公寓…南加內陸建案遍地開花

下一則

尾隨蘭博基尼 洛市中心持槍搶劫

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

洛杉磯旅遊冒險展盛大回歸 迎接復甦

洛杉磯旅遊冒險展盛大回歸 迎接復甦
洛市有意花費21億元 更新和擴大公園綠地

洛市有意花費21億元 更新和擴大公園綠地
FBI搜捕橙縣「黑白運動鞋」強盜 涉搶劫八家銀行

FBI搜捕橙縣「黑白運動鞋」強盜 涉搶劫八家銀行
橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官