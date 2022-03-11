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連鎖超市、醫學中心、平價公寓…南加內陸建案遍地開花

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸城市近期新增多個項目，其中奇諾市再新建一家Stater Bros.連鎖超市。（記者啟鉻／攝影）
內陸城市近期新增多個項目，其中奇諾市再新建一家Stater Bros.連鎖超市。（記者啟鉻／攝影）

據報導，南加內陸城市近期增加新項目，奇諾市（Chino）市中心新建連鎖超市，希望城醫學中心（City of Hope）在科洛那市（Corona）擴大服務設施。同時，河濱市新建提供年長者的平價公寓。另外，還有多項公寓交易案。

奇諾市擬在市區南部新居民區，增加一個連鎖超市Stater Bros， 位於市區南部Town Center，Pine街與Main路交匯處。這家連鎖超市在奇諾市已經有一家店面，現在再開一家，看好市區南部居民區消費需要。該連鎖店總部位於聖伯納汀諾市，擬開新店面積近5萬平方呎，服務內容包括肉、海鮮、烘焙食品及各種包裝食材等。據稱，一旦完成開始運營，可為當地增加150個新工作機會。擬於今年夏天開始建設，預計2023年冬季開業。

科洛那市的一家希望城醫療中心服務擴展設施，已於2月初運營。地點位於：320 West 6th St.，面積3萬2500平方呎，共有兩層，是該市原先同樣設施面積的三倍。據希望城醫學主管Vijay Trisal表示，在科洛那市擴大服務設施，是希望城為當地患者提供世界一流癌症研究、護理和支持資源的又一步驟。城市及附近患者可以獲得新的醫療服務，同時患者們也可以通過這座設施獲得社交及物理治療。

河濱市區將新建提供年長者居住的平價公寓。該公寓名為：Oasis Senior Villas，擁有95個單位，建商是總部在爾灣市的R.D. Olson Construction公司。公寓居民主要是低收入年長者群體，其中多達一半的公寓提供遊民及精神疾病耆老。集合公寓總面積81萬8960平方呎，位於河濱市區，地址：2340 14th St.，共有二棟四層公寓，在95個單位中，有82個單位是一居室，13個單位是兩居室。

河濱縣印地歐市 ( Indio）一棟集合公寓近期交易，出售價格是1415萬元，投資者不願透露背景資料。出售公寓為74個單位，名為Vintage Palms Apartments，地址：82435 Requa Ave.，所有房間均是二居室，有公用洗衣設施、公共泳池、孩童遊戲場、室外燒烤區、室外運動設施等。中介公司代表說，印地歐市屬於南加發展最快城市之一，處在著名的科齊拉谷地，這裡居民對出租物業有很高需求，2021年公寓租金持續上漲，且未來租房消費需求會持續走強。

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