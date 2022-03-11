貸款利率回升 今年預期續看漲

本周抵押貸款利率出現重新上升跡象。 （劉艷秋提供）

本周抵押貸款利率 ，回升至前一周水平，原因是俄羅斯入侵烏克蘭 。本周30年利率達3.75%的水平，20年利率達3.5%，15年和10年的利率勉強保持在3%以下。

除了政治與戰爭動蕩之外，令人驚訝的是，市場走勢從上周的快速下跌中反彈。十年期國債從上周的低點1.725%反彈至目前的1.848%，這表明利率環境正在上升。

為什麼現在的動盪局勢，沒有像疫情期間看到的那樣導致利率下降？這是因為現在美聯儲的工作重點是對抗通膨。由於汽油價格已經飆升（通常是經濟前景和預測的積極指標），但主要是由於俄羅斯在供應原油方面的作用，美聯儲主席鮑威爾重申計畫繼續採取，包括提高利率等方法對抗通膨。

上周，美聯儲主席鮑威爾表示，烏克蘭戰爭不會導致美聯儲退縮，抵押貸款利率會上升。因此，最近的動盪不足以讓美聯儲改變其應對通膨的行動方針，包括停止購買更多的抵押支持債券，因為他們的資產負債表上已有超過2萬億的抵押支持債券。

然而，由於這種投機和新的政治因素，沒有人能確定市場在短期內的走向，現在在任何特定情況下都可能發生變化。但普遍的共識是，正如房利美和房地美所預測的那樣，今年的接下來的時間，利率將繼續上揚。