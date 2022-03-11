租屋比買屋划算 洛杉磯、舊金山上榜

儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

美國住房租金 快速上漲，導致在許多城市買屋比租屋更划算，即便房價 是天價的城市也是如此。

房地產網站Realtor.com研究報告指出，與去年同期相比，美國1月的住房月租金中位價，大漲19.8%至1789元，是連續第八個月上漲。Realtor.com首席經濟學家海爾（Danielle Hale）表示，自前年1月新冠疫情爆發前至今，美國住房租金已上漲了21%。

數據顯示，1月租金漲幅最大的地區是佛羅里德州 的邁阿密、羅德岱堡和西棕櫚灘（West Palm Beach），中位數月租金升至2895元，比去年同期高出52.4%，躍居全美租金最貴城市第五名。全美1月租金最貴的前四名城市都在加州，依序是聖荷西、聖地牙哥、洛杉磯和舊金山。

海爾表示，儘管因為租賃和購屋成本都在上漲，使許多尋求可負擔住房的民眾陷入困境，但一些可能改變可負擔性的因素將有利於今年首次購屋的人。她指出，各種大小住房單位的租金已經在加速上漲，預測今年租金的漲幅將超越房價。此外，調查數據顯示，大部分房東今年都有進一步提高租金的計畫。

調查發現，在美國前50大城市中的26個城市購買起步屋（starter home），平均每月支出的住房成本比租屋低20.6%，或323元。最划算的是阿拉巴馬州的伯明罕（Birmingham），當地1月購買起步屋的成本比租屋低了44.3%，其次是克利夫蘭、匹茲堡和聖路易斯。

不過報告指出，一個城市購屋比租屋便宜，並不代表當地房價增長緩慢，一般情況是二者同時增長。在前十個買比租划算的城市中，有八個過去一年的購屋和租屋成本同時增加。

不過，在某些房價暴漲的城市，租屋可能比加入競爭激烈的購屋行列要划算。

報告表示，在這50大城市中的24個城市購屋，平均每月支出的成本比租屋高出25%，或536元。1月租屋比購屋划算的冠軍城市是德州奧斯汀，當地購買起步屋每月支出的住房成本平均比租屋高出76%，或1346元，其次是紐約市、舊金山、聖荷西、西雅圖、波士頓、丹佛、紐約州羅徹斯特、波特蘭和洛杉磯。這十個城市購屋平均每月要繳的房貸比租屋高出41.6%，或978元。

海爾表示，買或租通常取決於個人條件，包括地點、財務狀況、購屋者計畫在此居住多久等。如果購屋者只打算居住幾年就搬走，從經濟角度來看是比較不利的。由於房屋貸款利率持續攀升，希望在2022年購買起步屋的人，上半年購屋的成本會比下半年低，但上市房屋庫存量稀少的現象，可能要到3月中旬之後才會有所改善。