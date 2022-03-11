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南灣房市熱 1棟房1200人搶

編譯組／綜合報導
經濟學家警告，嚴重缺乏住房選擇，可能使得最富有家庭與期望買房生根的中產階級，兩者差距擴大，並促動更多積極想購房者離開。(美聯社)
經濟學家警告，嚴重缺乏住房選擇，可能使得最富有家庭與期望買房生根的中產階級，兩者差距擴大，並促動更多積極想購房者離開。(美聯社)

房市存貨稀少，可能將導致貧富差距擴大、族裔不平等情況加劇。受挫的購屋者無法想像，例如每1206戶收入在10萬至12萬5000元的北加州南灣家庭中，僅有一棟房屋待售；即平均一棟房屋，有1200人要搶。

根據「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)報告，全美家庭年收入5萬元至50萬元家庭中，聖荷西與舊金山是最接近全國最難買到房子城市的榜首，尤其在較低價格範圍內房屋購買競爭最為激烈。

協會資深經濟學家伊維傑洛(Nadia Evangelou)表示，即使人們負擔得起買房，也沒房子可供出售。房子價格競標戰、放棄檢查房屋(waived inspections)、全現金報價(all-cash offers)，在灣區皆非新鮮事。但報告發現，疫情期間的房價歷史新高，及房屋庫存歷史新低兩因素相結合，導致更多家庭無法擁有房屋。

聖荷西與舊金山是最接近全國最難買到房子城市的榜首，尤其在較低價格範圍內房屋購買競...
聖荷西與舊金山是最接近全國最難買到房子城市的榜首，尤其在較低價格範圍內房屋購買競爭最為激烈。(Getty Images)

長期來看，經濟學家警告，嚴重缺乏住房選擇，可能使得最富有家庭與期望買房生根的中產階級，兩者差距擴大，並促動更多積極想購房者離開。若以族裔來看，族裔間不平等的擔憂也將擴大。黑人購房者購買力，不及舊金山-屋崙-海沃都會區白人購房者的一半。

隨著新房屋建造與稅收提案在灣區各地公開會議引發辯論，誰最有能力自房價飆漲中獲益的明顯差距，也成為議題焦點。上個月，北灣等地因種族偏見提出訴訟後，聯邦金融監管機構收到對房屋評估系統重大改革提案，聯邦住房貸款數據分析發現，大多數非白人貸款申請人，面臨更長貸款批准時間以及更高的過戶結算費用(closing costs)。

針對美國年薪7萬5000元至10萬元的中等收入家庭，市場可負擔房屋數量自2019年12月有超過65萬6000間房屋，於2021年12月減少至24萬5300間。房屋仍相對充足的城市包括：佛羅里達戴通納海灘(Daytona Beach)、愛荷華州城市得梅因（Des Moines）、亞特蘭大、邁阿密與休士頓。

伊維傑洛指出，一個令人驚訝的發現是，舊金山-屋崙-海沃都會區房屋在疫情期間更容易取得，至少理論如此。儘管當地收入增加與房貸利率下降，兩項因素結合可幫助更多人買房，但是，這些優勢被房源數量急遽減少而抵銷。

灣區缺乏可負擔房屋的廣泛擔憂，已引發州與地方政府增加房屋建設的提議，包括去年通過SB 9提案，允許在過去劃為獨棟住宅的土地上、建造多達四套住房。

舊金山住房相關爭議也有可能爆發，因為拒絕在SoMa停車場一項重大心開發項目而被起訴，州監管機構上周警告當地政界人士，當地程序會阻礙州住房目標。同時，舊金山市與其他地區租戶倡議人士，正在推動州與地方民意代表，考慮對空置現有房屋徵稅或進一步限制驅離，因租戶難以自疫情中復原。

舊金山 貸款 疫情

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