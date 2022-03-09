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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

股市大跌 專家：還不到抄底時候 再等兩三周

記者張宏／洛杉磯報導
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

在史坦普500指數於7日創下2020年10月來最糟糕的單日走勢後，由於投資人繼續評估俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，加上大宗商品價格飆漲，美股8日繼續大跌，很多人好奇是否股票到了抄底的時候？

金融投資與財富管理專家林日昇，近日忙著幫客戶修改投資結構。他表示，現在還不是抄底的時候，因為戰爭還沒有結束。要再等兩到三周，那時候俄羅斯一定拿下烏克蘭，市場不在乎戰爭是否結束，而是在乎怎麼結束，及結束後的經濟制裁和走向。現在大家都還摸不著頭腦，因此不好抄底。

他說，戰爭最壞的結果是俄羅斯把烏克蘭放入版圖，那意味著有1千萬的烏克蘭難民會跑到歐洲，必然會導致歐洲技術性衰退。拜登政府8日宣布不從俄羅斯進口能源，但是歐洲不可以，歐洲需要靠俄羅斯進口能源。即使未來會有補貼和能源輸送，也需要至少六個月的過渡期，這個期間能源怎麼辦? 能源價格的上漲必然遏制美國人出遊的意願，美國復甦因此會減慢，雖不會導致美國衰退，但是會影響歐洲的衰退。

如果大家都制裁俄羅斯，把普亭逼到死角，那他可能用同樣理由去攻打其他國家，屆時北約肯定會派兵。現在普亭精神狀態很不穩定，他即使做了很多錯誤的預判也不能認輸，以上種種因素都導致市場很難預估。 因為有很多的不確定性，讓他還不敢抄底，還在觀望中。

對於那些有1000萬元以上用於投資的客戶，林日昇建議改投資房地產。他說，他對傳統的地產不感興趣，因為現在獲利空間有限，回報率低。他認為投資房地產一方面要緊跟高科技，一方面要緊跟國家政策。比如英特爾計劃在俄亥俄州打造一個城市，這個城市的房地產相關內容就是投資方向。還有國家1萬億的基礎建設政策，其中最有獲利的前途的就是數據中心。同時還要側重傳統地產的高科技轉換，比如將百貨大樓轉換為醫療中心等，這些都會為房地產帶來新的機會。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，現在市場和以往不同，過去兩年市場漲的太離譜，是因為政府在支持。現在政府改變立場，即使不會崩盤，也是要慢慢出清的時候。大家可參考一些聯邦議員最近的股票交易紀錄，顯然是有內部消息讓其調整其股票結構。

不過市場再下跌，某些行業某些股票還是會上漲。他建議大家一部分錢可做長期投資，另外一部分錢可找現在比較受歡迎的領域，如能源礦產等。金融股最近因為戰爭影響下跌很多，但未來長期還是會穩定成長，可考慮入手一些優質的金融股。現在股市不穩定的上下，大家不一定馬上鎖定某個股票，建議多花時間尋找一些好的股票投資。一般目標股票在最低點開始反彈的時候就可考慮入手。

投資 股票 俄羅斯

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