報稅指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲 網上可查進度

受到新冠疫情影響，稅法不斷在改變，許多人都預測2022年報稅季將會「很慘」。(unsplash)

受新冠疫情影響，稅法不斷改變等因素，國稅局 去年的退稅 都還沒有處理完，然而2022年報稅 季緊接而來。許多人預測2022年報稅季將會「很慘」；根據銀行利率公司（Bankrate）的市場調查數據顯示，三名納稅人中，有一人會擔心今年的退稅額會縮小；四名納稅人中，就有一名擔憂今年退稅將延遲。

會計師建議民眾，挑選能隨時更新資訊的專業人士相當重要，尤其是今年，不管提早報稅與否，今年都可能面臨延遲退稅的問題。若不想被延遲退稅，建議最好備齊所有資料再申報。

外媒引用資深會計師的說法，指出今年延遲退稅情況似會相當嚴重。除了國稅局還有2021年稅單未處理外，還面臨人手不足、稅法改變、報稅軟體問題、資訊混亂等多重挑戰，今年報稅情況慘不忍睹。然而很多家庭都仰賴每年的退稅，有人拿來用於平日開銷、有些人繳欠債、也有人是放入理財規劃，倘若延遲收到退稅或甚至縮水，將會影響到大批納稅人的日常生活。

會計師施啟祥拿出國稅局數據說，截至2月25日，國稅局尚有810萬封稅單沒處理，動作非常慢。假設有領取子女扶養抵扣額（child tax credit) 、低收入抵扣額(earned income tax credit) ，只要申報數字跟國稅局檔案數字對不上，很可能都面臨延遲退稅的問題，且至少都得等上九個月，才可能看到退稅。

想隨時更新退稅動態的民眾，可在電子申報稅表24小時後（紙本報稅4周後），上國稅局官網（www.irs.gov）的"Where's My Refund?"查詢退稅狀態。官網的現況一欄（status）將會告知納稅人稅表收到日期、退稅何時被批准、及退稅何時會發放。

今年申報稅單時，要記得標準扣除額有變化，單身者為1萬2550元、夫妻合報為2萬5100元、一家之主是1萬8800元。(記者 謝雨珊）