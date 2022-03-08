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全美最貴豪宅 富豪薩吉安買的 認為是千載難逢的財產

本報記者╱洛杉磯綜合報導
唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）
唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）

全美最貴的豪宅，位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的「唯一莊園」(The One)，3月4日在破產拍賣中在包括12%的拍賣佣金後，以總售價1億4100萬元賣出。根據城市新聞社（CNS）7日引用洛杉磯時報的說法，買家是Fashion Nova的創辦者兼執行總裁薩吉安（Richard Saghian），他在五位競標者中，以不到掛牌價2億9500萬元的一半價格，買到這棟備受矚目的豪宅。

富豪薩吉安在發給洛時報的電郵中指出，「唯一莊園」是千載難逢的財產，永遠無法複製。「作為畢生的洛杉磯人和狂熱的房地產收藏家，我認為這是個難得機會，它讓我擁有一個注定要成為洛杉磯歷史一部分的獨特房產」。

Fashion Nova 的創辦者兼執行總裁薩吉安（Richard Saghia...
Fashion Nova 的創辦者兼執行總裁薩吉安（Richard Saghian）買下全美最大和最貴的豪宅。（https://www.linkedin.com/in/richardsaghian下載）

薩吉安的崛起充滿傳奇，2006年他在洛杉磯南部工業區弗農（Vernon）創立Fashion Nova。這家服裝公司受益於善用名人和社交媒體網紅，如說唱歌手Cardi B、模特Kylie Jenner ，和流行音樂超級巨星Lil Nas X等，並通過網站銷售廉價時尚服裝獲巨大成功。該公司年銷售額高達10億元，薩吉安獨資擁有這家公司。

「唯一莊園」被認為是美國最大最貴的豪宅，擁有21間臥室和42間浴室，五個游泳池，一間室內電影院，一個保齡球場，4000平方呎客人房，總面積達10萬5000平方呎。此外，他在洛杉磯擁有另兩處房產，包括他於2021年以 1470萬元從Netflix首席執行官Ted Sarandos購買、位於馬里布的海濱別墅；2018年以1750萬元在好萊塢山的鳥街地區購買另一處房產。

唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）
唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）

但有錢人也有風險，2021年6月下旬凌晨2點，一群盯上薩吉安的武裝劫匪，開車跟隨他開的勞斯萊斯車，前往他位於好萊塢山的家。武裝劫匪向站在大門外的兩名朋友索要珠寶財物；薩吉安當時因已經進入屋內，沒有受傷。但他的武裝警衛和歹徒交火，一名歹徒被擊斃，警衛也受重傷，結果是一死四傷局面，歹徒都被警方逮捕。

這棟豪宅於2月28日下午4時開始拍賣，為期四天。一度代理銷售這棟房屋的經紀表示，過去幾個月，超過三打潛在買家參觀了這棟房產，包括來自中東、亞洲和加州的億萬富翁。早先有消息傳出，出價者包括一位來自中國的資本家。

這棟房產創下了拍賣中最昂貴房屋的紀錄，但遠低於風險投資家安德森 (Marc Andreessen) 創下的加州房市銷售紀錄，他在去年10月以1億7700萬元購買洛杉磯馬里布的一處房產。 

拍賣公司Concierge Auctions表示，拍賣網站吸引了170個國家的投資者，並產生約2800名潛在客戶。然而，2月28日線上拍賣開始後，只有五名來自美國和紐西蘭的競標者，且大多數動作發生在最後幾分鐘。

唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）
唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）

這棟位於貝萊爾山頂的莊園，是好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami)幾年前轉戰開發事業打造，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」，擬以5億元價格售出。但事與願違，「唯一莊園」使尼亞米揹上逾1億8000萬元債務。他想盡辦法解決，想過將唯一莊園打造成會所，甚至提出過發行唯一莊園的數字貨幣，都遭債主拒絕，只能在去年忍痛讓債主接管。這棟豪宅至少得賣出超過2億元，才可能償還原屋主所有的債務。

洛杉磯 拍賣 好萊塢

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