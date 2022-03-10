行銷巨頭馬可尼 南橙縣「千畝莊園」2300萬上市

組織行銷巨頭，全球營養品公司賀寶芙（Herbalife）創辦人之一馬可尼（Dick Marconi），以2300萬元的價格，將其位於南橙縣聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）度假勝地掛牌上市。（Elevated Horizons）

組織行銷巨頭，全球營養品公司賀寶芙（Herbalife）創辦人之一馬可尼（Dick Marconi），以2300萬元的價格，將其位於南橙縣聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）度假勝地掛牌上市。

過去30多年中，馬尼可一直在該處打造一個私人天堂，在1225畝的牧場上興建房屋、動物園、雕像和其他便利設施。

豪宅入口處。（Elevated Horizons）

起居空間。（Elevated Horizons）

他在1994年僅以120萬元買下這處房產。該物業是由「無盡的夏天」（Endless Summer）導演布朗（Bruce Brown）於1970年代建造，擁有牛牧場、花梨仙人掌和托斯卡尼（Tuscan）風格住宅。馬可尼買下該物業後，將其打造成托斯卡尼風格莊園，並在幾年內引進各類動、植物。

這座物業的中心，有一個51畝的珍稀動物保護區，包含一隻長頸鹿、十幾隻斑馬、六隻非洲羚羊、一隻美洲駝，以及一對在穀倉旁閒逛的沙漠龜。莊園內還打造一個盛產鱸魚和鯰魚的湖泊。

游泳池。（Elevated Horizons）

用餐區。（Elevated Horizons）

主屋由石獅把守，包括華麗的壁爐、木質天花板和一座光線充足的涼廊。旁邊是一個2100平方呎辦公室、博物館和小教堂，裡面有一個米開朗基羅著名的梵蒂岡城市雕塑全尺寸複製品，重達1萬磅，買家可單獨購買。

莊園到處都有青銅和大理石雕像，包括一頭野豬和15呎高的羅馬神海王星雕塑。此外還有鳥舍、狗舍、溫室、天文台、葡萄酒露台、直升機坪，2萬3000棵檸檬樹和1000棵從義大利進口的橄欖樹等。

除主屋外，還有一座兩層樓的賓館和健身房、2200平方呎車庫、2200平方呎工作室、2100平方呎員工住房和一座發電機樓。