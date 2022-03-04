阻擋SB9「全方位限制」 華人區加建難如登天

一些城市的屋主若想要通過SB9法案加建，比登天還難。（本報檔案照）

允許屋主增建的加州 SB9與SB10法案今年上路，許多城市都設法限制。北加一城市曾以加建屋會擾亂美洲山獅種群為由，限制加建，更給各市府打開了思路。洛杉磯聖蓋博谷華人區各城市也出奇招，從對樹木、尺寸、租客收入、環保、消防噴頭、灌木樹籬、土地切割線的角度等「全方位限制」，還有城市寫出22頁的要求，讓一些城市的屋主想要通過SB9加建，恐怕比登天還難。

聖馬刁縣 拿山獅當擋箭牌

豪宅雲集的北加州聖馬刁縣塢德賽（Woodside）先前發出備忘錄，指出該市無法遵守加州新法建設住房，理由是當地有瀕臨絕種的山獅。稱只要山獅一天沒有從中央海岸棲息地瀕臨絕種物種的候選名單中被除名，當地的加建物就一天拿不到建築許可證。經過加州檢察長的介入，該市稍後又撤回了以山獅當作「擋箭牌」的作法。

但這也讓許多城市思路大開，近來不少城市通過法律，試圖增加極端的建築要求來限制SB9加建，例如對灌木的樹籬、消防噴淋頭或特定的窗戶設計，做出系列要求。

阿罕布拉 整年限制開發案

華人聚居的阿罕布拉市(Alhambra)議會早先在1月初通過一項臨時法令，並於2月14日將其延長，獲五名市議員一致批准，將其持續到12月下旬，即今年整年都限制任何潛在的開發案。

阿罕布拉對SB9相關開發的規定新標準非常多，包括了業主在施工期間不能移除任何成熟樹木，所有結構都保持至少200平呎的私人開放空間，並有至少有25呎的縮進尺寸（setbacks），且任何新單位都要有封閉式車庫。新單位不能太大或太小，最佳面積在500到800平呎之間，且只能有一層樓，除非相鄰房屋恰好是兩層。這些裝置還須通過領先能源與環境設計 (LEED)的白金認證，且其外部建築照明必須是「有遮蔽的且朝下」。與現有房屋位於同一地塊上的單元須以相同顏色和材料建造。

這些都還不算最大的限制，但對於屋主來說難的可能還是，新建的屋子必須被指定為可負擔房至少30年，根據較新的估計數據，這意味著新建屋子所住的租客家庭收入，必須低於3萬9元，且每月租金必須低於975元。

在議會議程中該市辯稱，這些規則都是為了加強環境保護、維持某些設計標準，並增加分散在整個社區的「優質」經濟適用房供應的一種方式。

聖瑪利諾 新建屋給低收戶

但顯然，這些規定更主要是為「勸退」想要通過SB9加建的屋主。而聖瑪利諾市(San Marino)更進一步，除了阿市的要求幾乎全都涵蓋以外，該市要求新建屋必須被指定為給低收入 、極低收入戶的可負擔房至少99年，租約要提交市府，市府每年會檢查一次是否達到該要求。此外，兩戶的住宅必須要有消防噴灑頭；所有單元要有回收利用的灰水系統（greywater system），灰水系統是將用於洗滌的水，從進入下水道系統轉向灌溉系統，並且所有電器需是「能量之星」的，需有降溫屋頂（cool roof）等事無巨細的規定，該法規足足寫了22頁。

試圖限制加建的還有亞凱迪亞市(Arcadia)，該市也限制每個加建屋在800平呎以內，這讓想要加蓋的屋主覺得不划算。若要分割土地，那麼分割線必須要是直線，且與前屋的線垂直。

巴沙迪那 須植兩棵成熟樹

而巴沙迪那市(Pasadena)的法規要求，若是用SB9新建的建築物，需從該市的本地和受保護物種清單中種植「至少兩棵成熟樹木」。一些保守的社區仍擔心，例如Madison Heights社區居民在連署要求，將該社區劃為歷史保護社區。

早先聖蓋博谷有27個城市連署反對SB9，這些城市目前大多都有相應已經生效的規定，除了前文提到的城市，還有鑽石吧、阿蘇薩、杜瓦提、格蘭杜拉、波莫那、拉汶、聖蓋博、南巴沙迪那、天普、核桃、南艾爾蒙地等以及其他城市。華人屋主對SB9改建熱情普遍較高，因此務必在動工之前，查看該城市的法律規定。