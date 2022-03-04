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開發商挺SB9：創造住房機會

編譯組／綜合報導
包括聖荷西在內等幾個灣區城市，已接受SB9新法案，並正研議提供小型開發商制定指導方針。(圖取自聖荷西市官方臉書)
包括聖荷西在內等幾個灣區城市，已接受SB9新法案，並正研議提供小型開發商制定指導方針。(圖取自聖荷西市官方臉書)

從2022年元旦生效的SB9法案，是加州在獨棟住房社區增加住房的最新助力，也衝擊加州各地房市。不過，都市計畫官員表示，目前看來為止，該法案僅產生些許水花，並沒有引起大量開發案的颶風。

巴洛阿圖建築師波普(Randy Popp)表示，新法案提供城市以一個非常合理的方式(in a very reasonable way)創造住房機會。聖荷西與舊金山都市規官員則表示，他們尚未接到太多任何SB9法案的新建案申請。康柯德(Concord)都市計畫經理表示，已有許多業主詢問有關新法，並開始收到建案申請。

SB9法案簡化業主分割大塊土地並建造額外房屋的過程，無須公開聽證會或社區討論。開發商積極接受挑戰，即使灣區各城市正在研究如何施行新法，以管理計畫可增添建造住房的內容。法律允許屋主建造複合式公寓或分塊房產，只要開發符合環境標準與基本程式設計方針。最多可建造兩個雙拼房屋(duplexes)。

包括聖荷西在內等幾個灣區城市，已接受這項新法案，並正研議提供小型開發商制定指導方針。但部分富裕郊區社區則尋求通過新設地方法規、以制止法案可能帶來的影響。批評人士認為，法案將破壞已建立社區、帶來交通堵塞。包括庫比蒂諾、薩拉度加、蒙特賽倫諾(Monte Sereno)等少數灣區城市，發起了支持推翻法案的新投票行動。

儘管存在爭議，住房專家質疑新法案是否將對社區形成全面性影響。柏克萊加大特納中心研究人員估計，法案可促使加州750萬個獨棟住房土地上、建造多達70萬個新房屋。但研究人員也相信，實際建造房屋數量可能比預估來得少。

聖荷西市議員戴維斯(Dev Davis)在競選市長期間討論相關法案議題，認為此為州法過度擴張，不同意在聖荷西施行此法，因為其僅有限公眾意見提出看法之下，就允許在已建立社區允許開發。「灣區委員會」(Bay Area Council)公共政策副總裁瑞根(Matt Regan)則表示，改變可能緩慢地到來，屋主、城市規畫者、開發商需了解如何讓項目發揮作用，需要一些時間。他表示，可能需要建立一個全新小型開發商部門，專門進行SB9法案相關重建計畫。

已知有數家專門從事附加住宅單位與預製房屋開發商，期望擴大業務，協助屋主重新開發住房屋。例如開發商「Homestead」致力於在富裕郊區開發附屬居住單位(ADU)，已於12月獲得十多個屋主承諾進行開發，包括柏克萊與桑尼維爾地區住房計畫。

灣區 聖荷西 加州

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