名作家坦密庫拉百畝農場 800萬求售

河濱縣著名烹飪題材女作家故居已800萬元求售。(pe.com)

南加 河濱縣一名美國烹飪題材暢銷書女作家故居,位於坦密庫拉市(Temecula)占地約百畝,近日在網上出售,售價800萬元。

故居位於一個農場內,占地約100畝,在蜿蜒起伏的酒鄉De Luz社區。這座物業包括住宅和農場,住宅內有客廳,並有足夠空間容納私人直升機。

物業先前屬於曾經獲獎的著名烹飪題材作家溫特沃絲(Diana von Welanetz Wentworth),她曾與人合著「心靈雞湯食譜 」和「激發身體和心靈的雞湯」等暢銷書。

據縣府資料,溫特沃絲的先生泰德(Ted)於1988年以18萬6000元購得該物業,這一年兩人尚未結婚,並於2003年物業易手,隨後有多次交易。

住宅室內面積有2055平方呎,包括三個衛浴間、三個臥室,以及一個可以通往寬敞有遮蓋庭院的大房間。主套房外的另一個帶頂棚露台上有內置戶外壁爐,有步入式衣櫃和水療浴室,包括帶雙水槽梳妝台和玻璃封閉式淋浴間。高屋頂、硬木地板、透光落地窗讓內部顯得寬敞明亮,於1987年完工。廚房最近經過改造,增加了不銹鋼廚具、石質檯面和酒櫃,與室內大房間相通。

住宅位於小山頂部,擁有360度全景,可以環顧整個牧場。駕車十餘分鐘就可到達老城餐飲區,就近購物和娛樂。周邊分布著葡萄酒廠和高爾夫球俱樂部。

這裡位於酒鄉,環境優美、安寧,也給了作家創作暢銷書的靈感。

現年81歲的溫特沃絲共創作七本暢銷書。Lifetime Network購買了她浪漫回憶錄「送我一個人」(Send Me Someone)的電影 版權。她其它的作品還包括「你們公司的快樂」(The Pleasure of Your Company)、「慶祝:娛樂菜單」(Celebrations: Menus For Entertaining)以及「不同族裔料理調味指南」(The von Welaneta Guide to Ethnic Ingredients)等。

溫特沃絲曾與已故先生Paul von Welanetz共同主持一個系列節目,並創立Inside Edge論壇,幫助許多作家和演講者開啟職業生涯。