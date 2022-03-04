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名作家坦密庫拉百畝農場 800萬求售

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣著名烹飪題材女作家故居已800萬元求售。（pe.com)
河濱縣著名烹飪題材女作家故居已800萬元求售。（pe.com)

南加河濱縣一名美國烹飪題材暢銷書女作家故居，位於坦密庫拉市（Temecula)占地約百畝，近日在網上出售，售價800萬元。

故居位於一個農場內，占地約100畝，在蜿蜒起伏的酒鄉De Luz社區。這座物業包括住宅和農場，住宅內有客廳，並有足夠空間容納私人直升機。

物業先前屬於曾經獲獎的著名烹飪題材作家溫特沃絲（Diana von Welanetz Wentworth），她曾與人合著「心靈雞湯食譜」和「激發身體和心靈的雞湯」等暢銷書。

據縣府資料，溫特沃絲的先生泰德（Ted）於1988年以18萬6000元購得該物業，這一年兩人尚未結婚，並於2003年物業易手，隨後有多次交易。

住宅室內面積有2055平方呎，包括三個衛浴間、三個臥室，以及一個可以通往寬敞有遮蓋庭院的大房間。主套房外的另一個帶頂棚露台上有內置戶外壁爐，有步入式衣櫃和水療浴室，包括帶雙水槽梳妝台和玻璃封閉式淋浴間。高屋頂、硬木地板、透光落地窗讓內部顯得寬敞明亮，於1987年完工。廚房最近經過改造，增加了不銹鋼廚具、石質檯面和酒櫃，與室內大房間相通。

住宅位於小山頂部，擁有360度全景，可以環顧整個牧場。駕車十餘分鐘就可到達老城餐飲區，就近購物和娛樂。周邊分布著葡萄酒廠和高爾夫球俱樂部。

這裡位於酒鄉，環境優美、安寧，也給了作家創作暢銷書的靈感。

現年81歲的溫特沃絲共創作七本暢銷書。Lifetime Network購買了她浪漫回憶錄「送我一個人」（Send Me Someone）的電影版權。她其它的作品還包括「你們公司的快樂」（The Pleasure of Your Company）、「慶祝：娛樂菜單」（Celebrations: Menus For Entertaining）以及「不同族裔料理調味指南」（The von Welaneta Guide to Ethnic Ingredients）等。

溫特沃絲曾與已故先生Paul von Welanetz共同主持一個系列節目，並創立Inside Edge論壇，幫助許多作家和演講者開啟職業生涯。

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