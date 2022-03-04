華裔地產經紀：2022年房租 緩步上漲

專家表示，租金調整與人口遷移、住房市場影響有關。（記者啟鉻／攝影）

南加 房市在新冠肺炎疫情 期間，一直呈現上漲勢頭，部分地區漲幅很大。有些人認為，房價太高，無法購買到心儀住宅，大不了租房算了。其實房租市場也在疫情期間上漲，或超出了一些房客的預期。部分華裔地產專家表示，2022年房租還會穩步上漲，但漲幅不會太大，只在正常範圍內。

最近由Realtor.com的分析發現，自2020年12月至2021年12月的一年間，全美50個最大的都會區，2居室或更少居室房租中位數上漲逾19%。租金 上漲並未對全美所有地區發生影響。而Rent.com發現，一些地區租金從2020年至2021年上漲了超過50%。

什麼因素導致房租上漲很多。Rent.com數據分析專家Jon Leckie表示，主要是人口遷移及過熱的購房市場。

他表示，疫情發生後，部分人離開主要城市，導致城郊房租上漲。但隨著都會區房租下降，人們又返回，其中包括那些原先付不起高租金的居民，由此導致需求和房租上漲到或超過，疫情大流行之前的水平。疫情對房價影響，也相對推升房租價格。他認為，由於潛在購房者發現自己無法購買到合適住宅，只能租房的時候，因此對租金的需求期望更高。

Jon Leckie查看了全美租金價格時，發現加州長堤市、德州奧斯汀市、紐約市平均租金同比漲幅較大。他認為，與人們青睞於尋找經濟及就業機會不斷增長，及文化便利城市有關。而從今後來看，那些預期能夠提供這些服務的城市，或成為租金優先上漲的地區。

他預計，2022年全美租金會持續上漲，但漲幅不高，大約7.1%。

南加華裔地產投資專家謝宗煌表示，2022年南加房租漲幅不會很大，與房貸利率增大有關，購房者不如以前多了，房市價格也不會如前兩年熱，因此也導致房租市場漲幅不多。但由於持續通貨膨脹影響，房租會持續調漲，但趨於穩定。

資深地產經紀王薇認為，房租一定會持續調漲，因為現在房客對租房消費需求很大，主要是獨立屋更搶手，房客認為集合公寓、康斗住宅區治安有擔憂。但租金漲幅在南加不同區域有不同表現。相比較華人第一代移民，美國出生居民可以支付較高租金，但對於華人來說，支付高租金不如自己購買住房划算。她認為，雖然2022年租金會有調漲，但會保持在正常範圍內。