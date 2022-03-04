俄烏戰波及貸款 利率跌至0.375%

（佳信貸款提供）

由於俄烏戰爭的影響，本周抵押貸款利率 ，在過去兩天內出現一段時間以來的最大跌幅，自兩周前以來利率全面下降0.25%至0.375%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，正如大家所預期，原因是俄烏戰爭，導致投資 者撤出股票等經濟健康市場，轉而投資於支持抵押貸款支持證券需求的債券等更穩定的市場。CNN的恐懼與貪婪指數（CNN's fear & greed index）已跌至22分（100分滿分）的低點，這意味著投資者對當前市場前景感到擔憂。

然而，隨著利率的短期下降，還是不能忘記聯準會今年提高利率，以應對通脹的主要議程。俄烏戰爭不太可能使聯準會偏離加息之路，聯準會官員們堅信有必要收緊政策，儘管俄烏戰爭給經濟前景蒙上了陰影。當聯準會削減資產負債表時，投資者需要為抵押債券氾濫做好準備，美國央行將解除疫情時期的大規模刺激措施。僅這些因素就足以抵消一年中抵押貸款利率的任何短期下降。但隨著地緣政治事件的不穩定，事情肯定會隨時發生變化。

房利美、房地美和抵押銀行家協會發布，2022年剩餘時間抵押貸款利率最新預測中，三個部門都預計抵押貸款利率將維持目前水平，或者從現在開始甚至略有下降。然而，目前最重要的因素在於俄羅斯和烏克蘭的衝突如何發展。