史塔龍比佛利億元豪宅 打對折脫手

好萊塢動作巨星席維斯史塔龍（Sylvester Stallone），剛剛以5800萬元售出其位於比佛利公園豪宅。（Simon Berlyn）

好萊塢動作巨星席維斯史塔龍（Sylvester Stallone），剛以5800萬元售出其位於比佛利公園（Beverly Park）豪宅。這是今年迄今為止，南加州最大的交易，然而，卻比他最初以1億1000萬元掛牌的價格少了47%。

這位以「洛基」（Rocky）知名的明星，購買該豪宅超過一年，2021年1月首次掛牌上市，去年10月將售價下調至8000萬元。

豪宅入口處。（Simon Berlyn）

該物業占地3.5畝，有著豐富的歷史淵源，不僅是物業位居比佛利公園。這是個星光閃閃，明星雲集之處，居民包括奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）、魔術強森（Magic Johnson）、流星歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與已故的億萬富雷石東（Sumner Redstone）等。

起居空間。（Simon Berlyn）

這位贏得奧斯卡提名的演員，在居住期間，將豪宅做了些許變化，包括將地中海風格的大院，改造成更現代化的莊園。在可停放八輛車的車庫內增加一間藝術工作室，還聘請豪宅大師蘭德里（Richard Landry）建造一座賓館。

露台區。（Simon Berlyn）

此外還增加電影院、訂製酒吧、健身房與擁有空氣清淨系統的雪茄房，還有兩尊洛基雕像。

鋼框裝飾著落地窗。（Simon Berlyn）

主屋占地2萬1000平方呎，八間臥室，12間浴室，一個兩層的門廳，與正式起居室與用餐區。露台可俯瞰著洛杉磯美景，起伏的草坪環繞著游泳池。

吧台。（Simon Berlyn）

身為演員、製片人、導演與編劇，史塔龍自20世紀70年代以來，一直是好萊塢中流砥柱。曾以「洛基」贏得兩項奧斯卡提名，作品還包括「第一滴血」（First Blood）等。

目前他已搬至耗費3538萬元，佛羅里達州棕櫚灘一處大宅院。