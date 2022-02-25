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橙縣房市火 有買家「不看房就出價」搶房

記者王若然／洛杉磯報導
爾灣某處康斗屋日前周末開放參觀，排隊者看房者絡繹不絕。（讀者提供）
爾灣某處康斗屋日前周末開放參觀，排隊者看房者絡繹不絕。（讀者提供）

南加房市近一兩年十分火爆，如今聯人準升息，房市也沒有絲毫降溫跡象，甚至比以前更火熱。一些更加熱門的區域更是誇張，不僅要加價購房，還有買家直接「盲出價」（blind offer），在沒有看房的情況下就直接下手，競爭激烈可見一斑。

加州橙縣爾灣（Irvine）Santa Clara公園附近的一處房產，12日第一天才開放參觀，就有買家在沒看房的情況下出價買房了。該處康斗屋是一套單層兩居室、兩浴室房屋，約1143平方呎，標價約75萬元。

代表屋主的經紀林女士表示，有一位買家未看房直接出價80萬元。提及該套房屋地理位置好，不管自住還是出租都合適，因此買家可能看中了這一點，「先下手為強」。然而第二天開放參觀結束後，林女士表示，又有買家出價超過80萬元。

距離上處房產幾個街區外的另一套單層兩居室、兩浴室房屋也在同一天舉辦開放參觀日。從下午2時開始，排隊的民眾絡繹不絕，直到下午4時，排隊看房的民眾還源源不斷，其中華人看房者超過一半。這套標價70萬元的房屋，第一天就已經有人出價超過80萬。

爾灣地處南加南部，因安全、便利、學區好，是華人偏愛的居住城市。2021至2022年，爾灣房價直線上升。例如上述的Santa Clara公園附近的那套房屋，在這一年間價格漲幅為過去四年漲幅之總和。根據房屋銷售網站Redfin，該處房屋在2017年估價60萬元，到2021年不到70萬。2022年則直線上漲至80萬元。

地產經紀林女士表示，不少民眾之前想趁著今年貸款利率還未上漲，鎖定利率購置房產。今年利率上調或許會減少一部分貸款買家。目前房市特別火，是因為房源少，通貨膨脹等因素。不過她提醒想要買房的民眾不要「飢不擇食」，宜保持理性，若慌忙搶房中買了不喜歡或有問題的房子，恐怕得不償失。

另一位爾灣地區經紀人Vicky說，爾灣的火爆近一年也帶動了周邊城市的房市，例如其北邊的托斯汀（Tustin）市近期一套兩室兩浴的康斗屋都賣到80萬，如今加價搶房已經不是稀罕事了。爾灣南邊的城市如森林湖市，Laguna Hills，Mission Viejo的房價，近一兩年也都上漲明顯。

據統計，2021年12月，加州四個主要地區的房價中間值，較一年前同期都有雙位數增長，其中南加州地區增長15.4%，2021年12月房屋中間價為74萬9900元。洛杉磯大都會地區增長15.2%，房屋中間價為72萬元，內陸帝國增長20%，房屋中間價為54萬。

爾灣 南加 加州

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