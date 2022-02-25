河濱市 再批准大規模物流倉儲建案

圖為河濱市Sycamore Canyon Wilderness Park。（公園官網）

南加 內陸河濱市繼續擴大物流倉儲建設。近日河濱市議會再批准建設一個規模倉儲建案，總面積超過60萬平方呎，地點在市區一個生態公園附近。

河濱市議會日前以投票 結果6比1，決定批准建商KB Development公司一項物流倉儲建案，名為Sycamore Hills Distribution Center，位於市區Alessandro大道北側、Barton街以東，總面積48.6畝，比鄰河濱市生態公園Sycamore Canyon Wilderness Park。同時市議會也批准對該項目進行環境評估。有兩棟建築，分別為40萬平方呎和20餘萬平方呎。

該建案就在市議員Clarissa Cervantes所在第二選區，對項目表達反對意見。她說，幾乎所有遇到的選民，都對該物流建案表達反對。表示，該物流項目若完成，將每天出現數百次卡車、汽車往返，導致噪聲和污染。她強調，項目與目前推動的對抗尾氣排放污染和氣候變化目標相違背。

市議員Chuck Conder認為，物流倉儲是新社會的一部分，因為人們現在已經習慣在網上訂購物品，而且能開快速交付使用。

建商KB公司總裁Darrell Butler表示，將在生態公園入口附近建設52個停車位，一個遮陽篷，座椅及飲水設施，對公園露出的景觀石頭加以保護。他說，在項目入口處會按照交通信號燈，也會為建案附近居民提供一個安全駕車環境。而行業工會也表示，該建案可以為河濱市創造更多就業 機會。