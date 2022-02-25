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只租不賣 河濱擬建獨立屋出租社區

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣懷爾多馬市將建設出租獨立屋社區。（檔案圖）
河濱縣懷爾多馬市將建設出租獨立屋社區。（檔案圖）

加州河濱縣不久將實施一項住房新概念，即開發商建設用於出租的獨立屋社區。該社區擬建百餘棟獨立屋，擁有自家使用獨立設施，住宅僅出租，而不出售。當地資深地產專業人士表示，這在內陸帝國住宅出租市場是一個新做法，但僅限於地價較便宜地區。

開發商計畫在河濱縣懷爾多瑪市（Wildomar）南部，建設163個單位的城市屋（townhome），每單位住宅都有兩個車位車庫、私人前廊和一個陽台。開發工地是一片荒草覆蓋地。一旦建案完成，所有房屋均用於出租，不會出現在住宅出售交易市場。

據稱，在全美一些地方已經出現了這種「為租而建」（build for rent）的住宅計畫，而且頗受消費者歡迎。在加州尤其內陸是一個新鮮話題。對於加州一些高地價、低收益、以及較長時間審批過程的城市，這種為出租而建住宅，對於投資者來說充滿風險，成本也很高。

對於為什麼該計畫選址懷爾多瑪市，河濱地產界專家周克蕙認為，該市位於河濱縣西南地區，人口近4萬人，2008年7月建市，但與其他城市相比，仍屬於比較弱勢地區，所有地價及其他收費較低，正因為如此，開發商才能將build for rent概念應用，也有盈利空間，而且開發商建設住宅逾多，利潤也愈多。若是在河濱市中心或地價高地區，則無法實現。

她說，據她所知，先前河濱加大(UCR)曾將開發商建的一整個住宅區買下，用於校區教職員宿舍，出租給教職員使用。

隨著加州需求住宅人口愈來愈多，州府希望各地建設平價密度較高住宅，滿足居民需求。河濱縣的建設擁有面積較大提供build for rent住宅，看起來與州府政策不相符。不過有地產專家認為，在消費人群中，確實有少部分消費者，家庭收入較高，希望擁有獨立設施住宅，但尚未購屋者對此有需求。

周克蕙表示，部分家庭在洛杉磯市以高額租金才能居住集合公寓，但到了內陸，同樣租金可以住上完善設施的獨立屋，在此需求下build for rent住宅才有市場。

地產人士表示，千禧世代逐漸年長，全美最大的人口群體，正在為成長中的家庭尋找更多空間，而一個帶有私家後院和寵物安居的住所正是他們想要的。於是build for rent住宅項目應運而生，市場催生了build for rent建案，滿足他們所追求的「高檔、奢華」的生活方式，為那些沒有能力買房者，提供一個出租的「美國夢」。

地產投資專家簡志誠認為，build for rent建案，應是提供那些暫時買不起住宅，但可以支付較高租金、追求有更多私人空間的租戶。同時，新冠疫情發生後，一些人因為擔心感染病毒，也不願意在人口較多的集合公寓居住。

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