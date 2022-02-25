加州1月住房銷量減 仍優於疫情前

南加房市數據放緩，地產界認為庫存太少導致。（記者李雪／攝影）

加州 地產經紀協會(CAR)2月16日公布1月的地產數據指出，若按照疫情前標準，加州總體的住房需求仍然強勁。而南加 州的數據看起來放緩趨勢較明顯，但地產界人士認為，南加庫存過少導致交易量少。目前住房市場仍處淡季，利率 上升對今年市場的影響還有待觀察。

加州總體房市從去年12月的四個月低點反彈，開啟了新的一年。1月份銷售量比12月份的42萬9860套增長3.4%，比去年同期下降8.3%。銷售額年比下降已是連續第七次下降，不過也是六個月來最小下降。

南加州1月銷量和12月比起來全線大跌，跌幅最大的是范杜拉縣（Ventura），比上月少交易36.8%的房屋；其次是洛杉磯縣，減少了33.9%；橙縣下跌30%；河濱和聖伯納汀諾縣也都下跌23%左右。

南加房市數據放緩，地產界認為庫存太少導致。（記者李雪／攝影）

售價雖然比起去年同期上漲不少，但和12月比起來幾乎都是持平或者微跌，看起來在經歷了近兩年的瘋漲後，價格的上漲幅度開始放緩。洛杉磯縣1月成交價中位數比12月跌了3.1%，聖伯納汀諾縣下跌2.2%，其餘縣幾乎持平，除了聖地牙哥縣上漲4.6%。

地產界人士普遍認為，銷量減少主要因為待售房屋庫存太少。CAR的城市細分數據目前更新到12月，以華人區城市待售的獨立屋數量為例，當月聖蓋博市只有13棟待售房（年比-45.8%），天普市14棟（年比-30%），南巴沙迪那市七棟（年比-36.4%），這些城市的房屋平均在市場的天數大多不到兩周，甚至有的少於十天。

南加六縣1月獨立屋銷售數據。（記者李雪／整理製表）

不過CAR主席Otto Catrina表示，「隨著買家從假日季節回來，在利率進一步攀升之前，利用仍然有利的貸款環境，2022年房市會繼續保持活躍」，「隨著價格趨於平穩，住房供應略有改善，淡季競爭趨緩，錯過購買機會的買家渴望在新年伊始重返市場」。

和南加州情況一樣，加州總體的屋價中位數相比12月也略有下降，CAR的分析認為是隨著銷售組合轉向較便宜的房屋和季節性放緩，加州房價有所減速。但隨著市場在未來幾個月進入春季購房季節，全州中位價預計仍將小幅走高。

CAR副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine認為，1月份的銷售額仍高於疫情前的水平，新的貸款申請數量仍然強勁。但過去幾周利率飆升令人擔憂，可能會給買家帶來負擔能力的阻力，這可能導致未來幾個月的住房需求減少。