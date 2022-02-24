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搖滾樂手洛縣豪宅大院 980萬翻倍求售

編譯組／綜合報導
搖滾團體「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）貝斯手Flea，開價980萬元，出售其位於La Crescenta的七邊形物業。（Cameron Carothers）
搖滾團體「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）貝斯手Flea，開價980萬元，出售其位於La Crescenta的七邊形物業。（Cameron Carothers）

搖滾團體「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）貝斯手「跳蚤」（Flea），近期開價980萬元，出售其位於洛杉磯縣北邊La Crescenta的豪宅大院。

洛杉磯時報報導，本名Michael Balzary的Flea，擁有這座莊園四年多，此番開價，比當年購屋的價格高出一倍多。

2018年，他以425萬元，從藝術家皮特曼（Lari Pittman）和道威爾（Roy Dowell）手中買下該物業後，增添一間別緻小屋，50呎長的游泳池，與875平方呎等額外擴建。

50呎長游泳池。（Cameron Carothers）
50呎長游泳池。（Cameron Carothers）

物業占地5.7畝，中央座落著一座旋轉的七邊形建築，以及一座由名建築師奈特拉（Richard Neutra）替他的秘書賽努尼克（Dorothy Serulnic），於1953年建造的一間小屋。物業充分展現奈特拉擅長將現代主義與南加州室內外生活相結合的優勢。

鋸齒狀線條穿過屋頂，給這座1350平方呎住宅具有工業風。巨大落地玻璃窗，可通向充滿多肉植物的庭院。

巨型玻璃落地窗，可通往充滿多肉植物的庭院。（Cameron Carothers）
巨型玻璃落地窗，可通往充滿多肉植物的庭院。（Cameron Carothers）

白色牆壁與起居空間內暖色調木質融為一體，包括風景優美的用餐區，石質壁爐和配有奈特拉所設計的內置設備的休息室。主屋有五間臥室，主臥室內有混凝土牆與帶著磁磚浴缸的曲線形浴室。

起居空間。（Cameron Carothers）
起居空間。（Cameron Carothers）

屋內落地窗可看見戶外庭院。（Cameron Carothers）
屋內落地窗可看見戶外庭院。（Cameron Carothers）

物業座落於崎嶇、布滿岩石的山丘上，室外有多肉植物的花園與草坪。賓館則延續現代主義色調，游泳池旁有個帶有戶外廚房和鞦韆椅的涼亭。另外還有一個帶有擋風玻璃的戶外電影院。

Flea來自澳大利亞，1980年代與Anthony Kiedis等人組成嗆辣紅椒搖滾樂團，至今樂團已發行11張錄音室專輯。

用餐區。（Cameron Carothers）
用餐區。（Cameron Carothers）

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