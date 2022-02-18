抵押貸款利率 上升0.25%

（佳信貸款提供）

抵押貸款利率 從上周開始恢復上升趨勢，本周全面高出約0.25%。十年期國債收益率可被視為利率上升的主要指標。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，即便如此，目前利率的上升趨勢可能才剛開始。上周的CPI（消費者物價指數）和強勁的就業報告之後，聯準會 很可能正式步入今年的加息計劃。本月早些時候的良好就業數據使其可以更積極地應對通脹。而上周過熱的消費者價格指數、生產者價格指數也增加了壓力。

但目前對加息多少的看法存在分歧。一些分析認為，聯準會自己的利率可能會在3月中旬加息0.5%，然後在今年內再加息0.25%共六次。而另一些觀點認為，加息會更加謹慎。

此外，抵押貸款利率也受到聯準會對其資產負債表上資產的決定影響。聯準會花了近兩年時間收購抵押貸款支持證券 (MBS)，這些債券在很大程度上決定了抵押貸款利率，購買MBS是為了人為地降低抵押貸款利率，作為疫情時期的刺激措施。而如今聯準會計畫出售MBS，這會使貸款利率更高。但這很大程度上取決於，聯準會何時開始處理以及處理的數量。

綜觀過去一年貸款利率，也可以看到自2022年初以來利率上漲的速度有多快。總之，民眾應該期待2022年利率環境還會大幅上升。