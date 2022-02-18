河濱縣印地歐市55+新社區 鎖定退休族

河濱縣印地歐市55+社區。（建商官網）

隨著退休 人士數量愈來愈多，提供55歲及以上人士的社區也頗受歡迎。南加 州目前已經有多處這樣的新建社區，部分華人退休者已經或正在尋找適合自己的55+社區。在內陸河濱縣印地歐市（Indio）正在建設的印地歐岡計畫（Indio Hills Plan）就是諸多類似社區之一，希望可以滿足很多退休人士需要。

印地歐市位於內陸著名休閒度假地科齊拉谷（Coachella Valley），一個享受南加陽光的地方。興建社區名為：K. Hovnanian's Four Seasons at Terra Lago ，這是一個獨立屋社區，全一層為主，面積1600平方呎至1884平方呎，內部結構包括2居室2衛浴，2車位車庫，售價40萬元左右。有二個迷你居民區可供選擇，包括Collage和Fox Canyon，均有私人院落。

河濱縣印地歐市55+社區。（建商官網）

小區Collage獨立屋，每單位售價39萬8990元，內部結構包括臥室、家庭辦公空間、洗衣房、廚房會客餐廳一體、衛浴間及車庫等。主臥室位於住宅最裡面，光照通透，有獨立衛浴及步入式掛衣間。廚房有公享衛生間。次臥間位於入門處左側，有自己獨立衛浴及衣櫃。廚房與次臥之間是家庭辦公室。洗衣烘乾間位於走廊一側。入門處有門廊。車庫與洗衣間相通。由於住宅是提供55+人士居住，所以主次兩個臥室距離較遠，充分考慮到休息時安靜環境。

河濱縣印地歐市55+社區。（建商官網）

小區Fox Canyon有兩種價位房型，一種售價42萬5990元，另一種是44萬6762元。以較高價位獨立屋為例，從住宅入口門廊進入，長條形走廊將居室分為主要兩個部分，左邊從外向裡依序是：車庫、家庭辦公區、洗衣間和擁有獨立衛浴、掛衣間的主臥室；右邊從入口向裡依次是次臥間、儲藏室、廚房會客餐廳一體空間，這裡也是住宅中空間最大部分。設計者將主臥室鄰近廚房會客餐廳，目的使得年長者更方便用餐會客。而次臥則在宅門入口，可提供年輕人、訪客及保母居住。

河濱縣印地歐市55+社區。（建商官網）

據新屋網站提供資訊，這個55+社區已經開始建設，記者與售屋中心聯絡，獲悉已經開始接待展示屋訪客，但是需要提前預約。有興趣預約人士可致電888-209-7055。社區地址：Golf Center Parkway & Terra Lago Parkway, Indio, CA 92203 。

從社區所處位置，社區靠近Fantasy Springs Resort Casino及購物、餐飲廣場，多家高爾夫球場，很適合退休人士休閒健身需要。附近交通要道10號公路、111號公路，很方便到達棕櫚泉國際機場、或者安大略國際機場，也可到達內陸主要購物中心，包括安大略購物中心、維多利亞花園步行街等。

河濱縣印地歐市55+社區。（建商官網）

印地歐市屬河濱縣，所謂Indio就是西班牙語Indian，位於南加州 沙漠區科齊拉谷地，距離著名的度假勝地棕櫚泉僅有23哩，當地居民有近10萬人，這裡有著名的年度「科齊拉谷音樂與藝術節」活動。