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為何市場缺房？專家：房價愈高 屋主愈不敢賣

記者李雪／洛杉磯報導
如今全美房市火熱，買家搶房競爭相當激烈。（記者李雪／攝影）
如今全美房市火熱，買家搶房競爭相當激烈。（記者李雪／攝影）

統計數據顯示，南加州目前的庫存處於歷史最低水平。不少辛苦搶房的買家難以理解，房價如此高，為何卻反而少有屋主願意拿出來出售。地產人士表示，房價愈漲，產業稅和增值稅（亦稱利得稅）愈是成為攔路虎，讓許多屋主愈不願售屋，於是又進一步推高房價，形成循環。

熟悉巴沙迪那地區的華裔地產經紀章禮定表示，現在的庫存「很低很低」。民眾看大的地產數據顯示，房市貌似已經放緩，利息也上漲，「以為是不是好一點，但其實沒有」，他說，其實真正買家要買的時候，還是會發現競爭很激烈。數據看起來趨緩，或是因為大約三、四百萬元這類較高價位豪宅，搶得沒那麼厲害，而80、90到100多萬元的房屋仍然非常瘋狂。

他形容，買家常常競價大幅加錢也比不過全現金出價，還要放棄許多偶發條款（contingency）。而加價太多，估價（appraisal）不出來那麼高的價格。比如有屋子搶到約140萬元，但估價只有115萬元，買家大多都需要放棄貸款偶發條款（loan contingency），於是就需要增加很多首付。

為何庫存如此低，上市的房屋為何少？章禮定解釋，房市火熱反而會讓有屋子的人「不動了」，因為「一動就不容易再進了，而反正自己有房子」。假若是屋主自住的房子拿出來賣，意味著自己又要再去和別人競價買一棟，當然不願意。

而若是屋主的出租屋看到高價心動想要出售，但自己屋子漲價了這麼多，若是不想繳大筆增值稅，只能靠1031交換延稅，那也同樣意味著要在45天內再找一棟房子交換，「但市場上庫存這麼低，你要換什麼呢？」他表示，想到要換房也會讓不少屋主頭大。而且如果是出租賺錢的房子，換成更貴的，每年產業稅交更多，租金又不一定能多那麼多，其實並不划算。

房市火熱。（美聯社）
房市火熱。（美聯社）

地產經紀袁立功也持相同看法，他表示假若只有一幢自住屋的賣家，當然知道他們的房價可能可以賣在高點，但他們下一步無論是要是換大房或換小房，也必須要去搶房，所以也會讓他們猶豫不決。除非手上有超過一幢房子的賣家，可能會選擇盡快在歷史高價賣出他們的第二棟房。他覺得今年房價還是會微幅上揚或逐步微幅上下震盪；銷售量可能會逐漸的慢慢呈現微幅下滑趨勢，因為庫存低。

房價 加州 租金

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