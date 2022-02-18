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南加住房庫存極低 翻倍賣出、徹夜排隊…搶房風延燒

記者李雪／南巴沙迪那市報導
這棟南巴市的房屋以翻倍的價格售出，令當地市民也驚嘆。（圖片取自zillow）
這棟南巴市的房屋以翻倍的價格售出，令當地市民也驚嘆。（圖片取自zillow）

2022年初起利率上漲，不少專家觀點認為，房市將放緩冷卻，買家不必搶得那麼辛苦。可是近來南加州某新樓盤上市時，仍有民眾連夜排隊搶房。而華人聚居的南巴沙迪那市近兩月也頻有交易溢價超高，甚至最近有一棟成交價比標價翻倍還多的屋子售出，當地民眾都大呼「看不懂了」。

上月24日南巴沙迪那市成交的一棟位於Ramona街上的房屋，上市時標價179萬9000元，最終成交價275萬，加價95萬多才買到。這筆交易也讓當地市民和買家賣家都驚嘆不已，當時曾有意想買並看過該屋的一位華裔買家表示，雖然這棟房子確實不錯，但不理解能溢價這麼多，實在「看不懂」。

但才過兩周，南巴市2月8日又出現一筆驚人交易。根據公開地產交易紀錄，這棟位於南巴市Stratford街的三臥一浴、1922平呎的獨立屋，上月19日標價119萬8上市，約十天後就進入交易，8日剛剛完成交易，價格高達250萬元。成交價竟比標價翻了一倍還多。

此外，最近河濱縣門尼菲市（Menifee）一新樓盤開售時，竟有民眾連夜排隊搶房，宛如黑色星期五搶購盛況。

其實無論是洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾縣還是河濱縣，今年初的待售房屋數量都極低，因此即便是利率和房價上漲，搶房熱潮仍然持續。

其實數據顯示，新年伊始的房市，一如疫情來襲時的衛生紙，一房難求，南加州各縣的待售房屋庫存水平處於「災難性的」歷史最低水平。業內人士認為低庫存仍會繼續推高房價，而且搶房大戰恐怕還不會結束。

據數據統計，南加州目前的庫存處於歷史最低水平。截至1月中旬，橙縣約有1100套待售房屋，洛杉磯縣約4700套，聖伯納汀諾2040套，河濱縣2300多套。Spectrum News新聞引述追蹤南加州房地產市場數據網站Reports On Housing的首席經濟分析師Steven Thomas說，這些縣的待售房屋數量之少，遠低於疫情前的水平。

他稱南加地區的低水平住房是「災難性的」，以往形容南加面臨住房危機，現在應該說是「住房災難」。他形容「住房庫存極低。市場上真的什麼都沒有。房地產市場讓人回想起疫情來襲的時候，衛生紙出現搶購潮」。

華裔地產經紀袁立功指出，除了庫存低，將升息的消息也讓這個初春房市火熱。通常每年暑假7、8月是旺季，到10月慢慢進入節假淡季，過完新年後才會又漸熱起來，直到夏天再次旺季。但今年比較特殊的是3月聯準會預計開始加息，所以2、3月會多一些的買家想在加息之前進場，可房源並沒有明顯增加，因此造成更為明顯的搶購期。不過他認為，現在市場預期聯準會可能今年共加息四次每次0.25%，其實算起來還是屬於歷史低點期間。

南加 加州 疫情

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