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珊卓布拉克西好萊塢高樓公寓 440萬元售出

編譯組／綜合報導
奧斯卡影后珊卓布拉克，日前以440萬元的價格，賣掉位於西好萊塢Sierra Towers高層公寓。（Tyler Hogan）
奧斯卡影后珊卓布拉克，日前以440萬元的價格，賣掉位於西好萊塢Sierra Towers高層公寓。（Tyler Hogan）

奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）多年來在全美許多地方，都有房地產投資，包括紐約、德州、路易斯安那（Louisiana）、懷俄明（Wyoming）、喬治亞（Georgia）等州，當然包括好萊塢所在的南加州。

日前，她以440萬元的價格，賣掉位於西好萊塢Sierra Towers高層公寓單位。

洛杉磯時報報導，這筆交易是今年以來，珊卓布拉克在這棟高樓出售的第二套住處，也是第一套營利的房產。今年1月，她以360萬元售出幾層樓外的一處稍大單位，較她於2017年支付的價格，少了153萬元。

紀錄顯示，這次獲利的房產，是珊卓布拉克於2014年以355萬元買下，售出後她共獲利85萬元。

珊卓布拉克在擁有該房產期間，將房屋進行改造，以中世紀風格為主，利用流利、簡潔的線條與木牆，裝飾1795平方呎空間。

大片落地窗的設計，屋內空間增添明亮感，通往外邊的露台，可俯瞰整個洛杉磯市中心美景。整座單位共有兩間臥室，2.5間浴室。

Sierra Towers興建於1966年，擁有絕佳美景。（Tyler Hoga...
Sierra Towers興建於1966年，擁有絕佳美景。（Tyler Hogan）
寬廣的落地窗，使室內空間顯得相當明亮。（Tyler Hogan）
寬廣的落地窗，使室內空間顯得相當明亮。（Tyler Hogan）

Sierra Towers興建於1966年，有31層高，多年來吸引許多名人居住，包括流行天王艾爾頓強（Elton John）、亞當山德勒（Adam Sandler）、老牌女星鍾歌蓮絲（Joan Collins）、英國女星艾瑪華森（Emma Watson）等。

現年57歲的布拉克2009年以「攻其不備」（The Blind Side）獲得奧斯卡女主角獎。近期電影包括「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean’s 8）、「蒙上你的眼」（Bird Box）等。

起居空間。（Tyler Hogan）
起居空間。（Tyler Hogan）
臥室一景。（Tyler Hogan）
臥室一景。（Tyler Hogan）
露台俯瞰洛杉磯夜景。（Tyler Hogan）
露台俯瞰洛杉磯夜景。（Tyler Hogan）

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