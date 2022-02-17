珊卓布拉克西好萊塢高樓公寓 440萬元售出

奧斯卡影后珊卓布拉克，日前以440萬元的價格，賣掉位於西好萊塢Sierra Towers高層公寓。（Tyler Hogan）

奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）多年來在全美許多地方，都有房地產投資，包括紐約、德州、路易斯安那（Louisiana）、懷俄明（Wyoming）、喬治亞（Georgia）等州，當然包括好萊塢所在的南加州。

日前，她以440萬元的價格，賣掉位於西好萊塢Sierra Towers高層公寓單位。

洛杉磯時報報導，這筆交易是今年以來，珊卓布拉克在這棟高樓出售的第二套住處，也是第一套營利的房產。今年1月，她以360萬元售出幾層樓外的一處稍大單位，較她於2017年支付的價格，少了153萬元。

紀錄顯示，這次獲利的房產，是珊卓布拉克於2014年以355萬元買下，售出後她共獲利85萬元。

珊卓布拉克在擁有該房產期間，將房屋進行改造，以中世紀風格為主，利用流利、簡潔的線條與木牆，裝飾1795平方呎空間。

大片落地窗的設計，屋內空間增添明亮感，通往外邊的露台，可俯瞰整個洛杉磯市中心美景。整座單位共有兩間臥室，2.5間浴室。

Sierra Towers興建於1966年，擁有絕佳美景。（Tyler Hogan） 寬廣的落地窗，使室內空間顯得相當明亮。（Tyler Hogan）

Sierra Towers興建於1966年，有31層高，多年來吸引許多名人居住，包括流行天王艾爾頓強（Elton John）、亞當山德勒（Adam Sandler）、老牌女星鍾歌蓮絲（Joan Collins）、英國女星艾瑪華森（Emma Watson）等。

現年57歲的布拉克2009年以「攻其不備」（The Blind Side）獲得奧斯卡女主角獎。近期電影包括「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean’s 8）、「蒙上你的眼」（Bird Box）等。