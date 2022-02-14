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會計師協會講座／賴威寧：W2員工、1099承包商各不同

記者李雪／洛杉磯報導
律師賴威寧主講「W2員工和1099獨立承包商的區別」。（視頻會議截圖）
律師賴威寧主講「W2員工和1099獨立承包商的區別」。（視頻會議截圖）

北美華人會計師協會13日舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，律師賴威寧主講「W2員工和1099獨立承包商的區別」。

賴威寧表示，W2員工有豁免員工和非豁免員工兩種(Exempt / Non-Exempt employee)，豁免員工通常會是高職位的員工，有加班但是沒有加班費，所以工作超過八小時也可以，沒有午餐時間和十分鐘休息時間也可以。而非豁免員工，無論付時薪或周薪，只要工作時間都需要付，超過每周40小時或每日八小時都可能有加班費，也有十分鐘休息時間和30分鐘午餐時間。

但要作為豁免員工需要達到一些要求，在職位上通常是主管，或專業人士如會計師、律師等，行政人員比較少，也有一種銷售員也可以。其次公司必須要付最低豁免工資，通常是普通最低時薪的兩倍。除了薪水，還要看工作職責是不是屬於豁免員工，例如若是主管，是否做的是管理工作，若是律師，是否是提供的專業工作等。如果公司把一個非豁免員工認為是豁免員工而不付加班費，但其實工作內容分類應該是非豁免的話，屬錯誤歸類。

另外拿1099的獨立承包商，也有很多雇主誤會，認為對方只要願意簽合約，或者想要1099，或只做幾天、在家工作，或兼職就是1099員工，他表示這都是錯誤的迷思。根據加州法律，要採用「ABC test」判定是W2員工還是1099獨立承包商，公司和雇主都要注意。

賴威寧表示，如果錯誤將員工歸類，可能造成拿不到失業保險、休息時間、午餐時間、帶薪病假、家事假，且從加州政府角度看，公司沒有付薪資稅。而把W2員工認為是拿1099的員工時，也是一個不公平競爭。

公司如果有1099，他建議雇主找會計師、律師幫助重新查，看每一個1099是否符合「ABC test」。而W2員工也要研究，哪些是豁免或非豁免，錯誤分類可能會造成員工沒有獲得一些福利，惹來勞工法官司麻煩。

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