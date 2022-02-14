會計師協會講座／梁俊鎧：海外金融資產要如實申報

梁俊鎧會計師分享了海外金融資產披露的注意事項。 （記者王珂╱截圖）

梁俊鎧會計師在北美華人 會計師協會13日時舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」上，分享海外金融資 產披露的注意事項。

梁俊鎧說，關於海外帳戶，有人疑惑自己並不是很有錢的哪一類，國稅局 會不會找上我？從國稅局的角度來看，不是會不會找你，而是在什麼時間點會找你，一般來說你不處理海外資產時，相對是安全的，當你有一天不得不處理時，國稅局很可能就會找你。

梁俊鎧表示，「真的等到那一天的話，就會很麻煩，2021年的潘多拉報告就揭露了很多問題：不止美國人，全世界的人在避稅國家的帳戶和公司資訊被公布出來，都會被查稅，以後要求只會越來越多，所以稅務申報和稅務責任一定要重視。」

梁俊鎧稱，尤其第一代移民，多少都會有些跟國外的生意往來和房產等，這些東西都要如實申報，而不是一味隱瞞，哪怕你是想留給自己的配偶或子女，也要通過合法途徑。

在一個實際案例中，一個人在海外有180萬元財產，結果收到國稅局來信稱，該局相信他有一些海外資產，請如實申報。這個例子告訴我們，國稅局要查個人狀況並不會找不到資料，而是很容易就能掌握你的財產狀況。